पंजाब में राहुल गांधी की इंसाफ रैली, भगवंत मान के गढ़ में कांग्रेस का बड़ा दांव; 40 सीटों पर फोकस

पटियाला में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन व समन्वय समिति के अध्यक्ष विजय इंदर सिंगला ने बताया कि भले ही इस रैली में पूरे पंजाब से लोग पहुंचेंगे, लेकिन फोकस में 40 सीटें रहेंगी।

राहुल गांधी की 'इंसाफ रैली' के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ने राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के गृह जिले और राजनीतिक गढ़ संगरूर को निशाना बनाते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आगामी 4 नवंबर 2026 को संगरूर के फागूवाला गांव (राष्ट्रीय राजमार्ग पर) में होने वाली राहुल गांधी की 'इंसाफ रैली' के लिए कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं।

शुक्रवार को पटियाला में मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति के अध्यक्ष विजय इंदर सिंगला ने बताया कि भले इस रैली में पूरे पंजाब से लोग पहुंचेंगे, लेकिन पार्टी का मुख्य ध्यान संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, बठिंडा, फरीदकोट और लुधियाना लोकसभा क्षेत्रों की लगभग 40 विधानसभा सीटों पर रहेगा।

40 एकड़ में रैली स्थल और पार्किंग; किसानों ने दी लिखित सहमति रैली की भव्यता और भीड़ के प्रबंधन को लेकर विजय इंदर सिंगला ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कीं।

संगरूर-पटियाला हाईवे पर स्थित फागूवाला गांव के पास 10 एकड़ भूमि को मुख्य मंच और पांडाल के लिए चिह्नित किया गया है।

गाड़ियों की पार्किंग के लिए रैली स्थल के दोनों ओर 15-15 एकड़ के दो बड़े मैदान (कुल 30 एकड़) तय किए गए हैं।

धान की कटाई के बाद खेत खाली पड़े हैं। स्थानीय किसानों ने रैली के लिए अपनी जमीन का उपयोग करने के लिए लिखित सहमति दे दी है और वे इस कार्यक्रम के बाद ही गेहूं की बुवाई करेंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने संगरूर को "पंजाब की राजनीतिक राजधानी" कहा था, सिंगला ने चुटकी लेते हुए कहा, "बिल्कुल, हम मुख्यमंत्री के गृह जिले पर ही सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे।"

नशा, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और कारोबारियों में खौफ का मुद्दा कांग्रेस नेता ने आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पंजाब में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जिससे आम जनता में असुरक्षा का माहौल है।

विजय इंदर सिंगला ने कहा, "असुरक्षा के इस माहौल के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों का भरोसा टूट रहा है। नए उद्यमी पंजाब में स्टार्टअप शुरू करने से हिचकिचा रहे हैं और पुराने व्यापारी अपना निवेश बढ़ाने से डर रहे हैं।"

नशीले पदार्थों के खिलाफ आवाज उठाने वाले परविंदर सिंह झोटा की मानसा में दिनदहाड़े हुई हत्या और संगरूर के गुलजार सिंह से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए सिंगला ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ बोलने वालों की जान खतरे में है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पुलिस के पास अपराध रोकने की पूरी क्षमता है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें काम क्यों नहीं करने दिया जा रहा।

"2027 में 10 सीटों से भी कम पर सिमट जाएगी AAP" केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सिंगला ने कहा कि सीमा पार से आ रहे हथियारों और ड्रग्स की तस्करी को रोकने में केंद्र सरकार भी पूरी तरह विफल रही है, जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

पंजाब में सत्ता बदलाव का दावा करते हुए विजय इंदर सिंगला ने भविष्यवाणी की कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता 'आप' को पूरी तरह खारिज कर देगी और भगवंत मान की पार्टी 10 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी।