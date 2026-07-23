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विपक्षी सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे राहुल; बोले- हम छात्रों के साथ, शिक्षा मंत्री को हटाना ही होगा

By Deepak Mishra
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नीट पेपर लीक मुद्दे पर आज फिर राहुल गांधी आक्रामक हैं। राहुल गांधी, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी स्मृति पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्हें रोका भी गया। इस दौरान काफी ज्यादा ड्रामा भी देखने को मिला।

Rahul Gandhi
गांधी स्मृति पर पहुंचे राहुल।

नीट पेपर लीक मुद्दे पर आज फिर राहुल गांधी आक्रामक हैं। राहुल गांधी, प्रियंका और इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी स्मृति पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उन्हें रोका भी गया। इस दौरान काफी ज्यादा ड्रामा और ड्रामा भी देखने को मिला। हालांकि बाद में उन्हें जाने दिया गया। गांधी स्मृति पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने कहाकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने तक संसदन नहीं चलेगी। इससे पहले विपक्ष के सभी नेता, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के घर जुटे। यहां से यह लोग एक बस में सवार होकर गांधी स्मृति के लिए रवाना हुए। इसके बाद पुलिस ने उनकी बसों को रोक दिया। रास्ते में बैरिकेडिंग भी की गई थी। कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठ रही है। इससे पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के सामने भी धरना दे चुके हैं, जिसके बाद उन्हें और अन्य सांसदों को हिरासत में लिया गया था।

बनाई गई ह्यूमन चेन

गांधी स्मृति पहुंचने के बाद राहुल गांधी और विपक्ष के सांसदों ने अपने-अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर मार्च निकाला। इसके अलावा ह्यूमन चेन भी बनाई गई। इस दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहाकि हमें मोदी सरकार की किसी बात का यकीन नहीं है। मार्च के दौरान राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने अपने हाथ में संविधान की प्रति भी थाम रखी थी। वहीं, अन्य लोगों ने अपने हाथ में अलग-अलग पोस्टर पकड़े हुए थे।

पूरा विपक्ष है एकजुट

कांग्रेस और ‘इंडिया’ गठबंधन में शामिल कई दलों के नेता गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास पर इकट्ठा हुए। छात्रों पर कथित पुलिस बर्बरता के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा मिलकर विरोध-प्रदर्शन करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सांसदों ने कथित पुलिस बर्बरता के मुद्दे को सड़कों से लेकर संसद तक जोर-शोर से उठाने की रणनीति पर चर्चा की। एक सूत्र ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी विपक्षी सांसदों को संबोधित कर सकते हैं कि छात्रों के मुद्दों पर सरकार पर दबाव कैसे बढ़ाया जाए। राहुल गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर मौजूद नेताओं में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, महासचिव जयराम रमेश और के.सी. वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम, प्रमोद तिवारी, के. सुरेश और प्रणीति शिंदे शामिल थे। इस बैठक में राजद के संजय यादव, सुधाकर सिंह और मीसा भारती, माकपा के जॉन ब्रिटास, आरएसपी के एन.के. प्रेमचंद्रन, तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा और सुगत रॉय समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे।

एक्स पर लिखी थी पोस्ट

इससे पहले राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर यह जानकारी देते हुए बताया कि अभी, इंडिया गठबंधन के सांसद और नेता शांतिपूर्ण तरीके से तीस जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति जा रहे हैं। हम उन छात्रों को याद करने जा रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया -वे बच्चे जिन्हें नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा और हम उन छात्रों के साथ खड़े होने जा रहे हैं जो आज घायल हैं, जिन्हें न्याय और जवाबदेही की शांतिपूर्ण मांग करने पर पीटा गया। भारत के छात्र अकेले नहीं हैं। पूरा विपक्ष उनके और उनकी मांगों के साथ खड़ा है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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