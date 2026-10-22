ज्ञानेश कुमार के खिलाफ फिर उठेगा बवंडर? तगड़ा प्लान बना रहा विपक्ष, अगला प्रदर्शन कब

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन नवंबर में फिर प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है। 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के बाद विपक्ष मार्च निकालने और मॉक संसद आयोजित करने समेत कई विकल्पों पर विचार कर रहा है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ INDIA गठबंधन नवंबर की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन का अगला दौर शुरू कर सकता है। विपक्षी दलों के नेता 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली के बाद आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। इनमें दिल्ली में एक बार फिर बड़े पैमाने पर मार्च निकालने से लेकर ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के मुद्दे पर मॉक संसद आयोजित करने तक के प्रस्ताव शामिल हैं।

अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मध्य दिल्ली में विपक्षी दलों के मार्च के बाद अब आंदोलन की अगली रणनीति तैयार की जा रही है। हालांकि, अभी तक प्रदर्शन के स्वरूप को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

मॉक संसद में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने का प्रस्ताव माकपा महासचिव एमए बेबी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि फिलहाल कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। उनके मुताबिक, दिल्ली के प्रमुख इलाकों में हुए मार्च को राजनीतिक रूप से मिली सफलता के बाद कुछ नेता उसी तरह का बड़ा जनसमूह दोबारा जुटाने के पक्ष में हैं। इसके अलावा मॉक संसद आयोजित करने का विचार भी सामने आया है, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का मंचन किया जाएगा।

बेबी ने बताया कि इस आयोजन में प्रमुख कानूनविदों और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीशों को आमंत्रित किया जाएगा। इसमें एक पक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप रखेगा, जबकि दूसरा पक्ष उनका बचाव करेगा। बेबी के अनुसार, इस आयोजन का उद्देश्य यह रेखांकित करना होगा कि कुमार कई मामलों में दोषी हैं।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि फिलहाल विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई ठोस योजना तय नहीं हुई है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने याद दिलाया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।

राष्ट्रपति से मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक पहुंचा मामला विपक्षी दलों ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मध्य दिल्ली में बड़े मार्च निकाले थे। इन प्रदर्शनों में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिक समाज से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया था। खबर के मुताबिक, हाल के समय में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ये सबसे बड़े प्रदर्शनों में शामिल थे। इनके बाद भाजपा और विपक्ष के बीच टकराव भी तेज हुआ।

इससे पहले 9 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों को आजीवन छूट देने वाले 2023 के कानून को वापस लेने की मांग की थी।

विपक्ष ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को तत्काल रोकने और मतदाता सूची से कथित तौर पर अवैध रूप से हटाए गए 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल करने की मांग भी रखी थी। खबर के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष से वोट चोरी के आरोपों के समर्थन में सबूत मांगे थे। 12 अक्टूबर को राहुल गांधी ने विपक्षी मार्च का नेतृत्व किया था। यह मार्च सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के उद्देश्य से निकाला गया था।

चुनाव आयोग की शक्तियों और मताधिकार को लेकर विपक्ष की आपत्ति कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्तियों का एकतरफा और मनमाने तरीके से इस्तेमाल किया। याचिका में आयोग के प्रमुख फैसलों की समीक्षा की मांग की गई, ताकि संविधान में वयस्क मताधिकार के सार्वभौमिक अधिकार की गारंटी की रक्षा हो सके।

विपक्ष ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पात्र नागरिकों के मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने तथा मतदान करने के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी चिंताएं भी उठाईं। हालांकि, याचिका दाखिल करने वाले विपक्षी नेताओं ने स्पष्ट किया कि वे विशेष गहन पुनरीक्षण की वैधता के सवाल को नए सिरे से खोलने की मांग नहीं कर रहे हैं।

रामलीला मैदान की रैली के बाद क्या होगी रणनीति? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों में जुटे हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ नेता अक्टूबर में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों की गति दोबारा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। नवरात्र और दुर्गा पूजा के कारण आंदोलन की गतिविधियां रुक गई थीं।

विपक्ष के एक अन्य वरिष्ठ नेता ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर कहा कि आगे की रणनीति पर अंतिम फैसला सभी दल मिलकर करेंगे। कोई भी पार्टी अकेले सभी फैसले नहीं लेगी। INDIA गठबंधन विरोध प्रदर्शनों की योजना बनाने और उनके संचालन की निगरानी के लिए अपने घटक दलों के सदस्यों वाली एक समन्वय समिति भी बनाएगा।