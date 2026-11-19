भारतीय लोकतंत्र पवित्र, चुनाव का बहिष्कार करने से हो जाएगा खत्म; US में बोले राहुल गांधी
राहुल गांधी ने साफ किया कि विपक्ष चुनाव प्रक्रिया से पीछे हटने के बजाय चुनाव लड़ना जारी रखेगा और कथित गड़बड़ियों को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के बहिष्कार का कोई भी कदम चुनाव प्रक्रिया की वैधता को कमजोर करेगा।
कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव का बहिष्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने दलील दी कि विपक्ष के ऐसा कदम उठाने से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। गांधी ने अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र को पवित्र बताया। उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में छात्रों से बातचीत में कहा कि जब तक कि लोगों को यह एहसास न हो जाए कि चुनावी व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है कांग्रेस चुनावी हार का सामना करने के लिए तैयार है।
राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव का बहिष्कार करने से विपक्ष के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर भी असर पड़ेगा। उनके मुताबिक, यदि विपक्ष चुनाव लड़ने से इनकार करता है तो जनता की नजर में चुनावी प्रक्रिया की वैधता पर सवाल खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिससे भारतीय लोकतंत्र का ढांचा कमजोर पड़े। राहुल ने कहा कि उनकी रणनीति चुनाव लड़ते रहने और चुनावी व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों को जनता के सामने लाने की है। जब तक लोगों को व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का एहसास नहीं होता, तब तक विपक्ष इन परिस्थितियों का सामना करता रहेगा।
राहुल गांधी ने कहा, ''भारतीय लोकतंत्र पवित्र है। मेरे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक कि मेरे पास 100, 200 या 300 फीसदी सबूत न हों।'' इस संवाद कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर रॉबर्ट पेप कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष से चुनाव का बहिष्कार करने के लिए कहना उसी पल लोकतंत्र को खत्म कर देगा।
उन्होंने कहा, ''अगर विपक्ष यह कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो भारतीय जनता की नजर में यह प्रक्रिया अब अवैध हो जाती है। हम ऐसा नहीं चाहते। इससे हमें और पूरे विपक्ष को बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई है।'' उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारी विपक्षी नेताओं को चुनावी व्यवस्था में कथित अनियमितताओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा, ''मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहूंगा। अब स्वयं निर्वाचन आयोग के भीतर से ही हमें जानकारी मिल रही है। इसलिए, अब बस समय की बात है कि यह पूरा ढांचा कब ढहेगा। निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी अब कह रहे हैं कि देखिए, अब हम और ऐसा नहीं कर सकते।''
उन्होंने कहा, ''अगर हम विपक्ष के कार्यकर्ताओं से कहें कि 'ठीक है, आप चुनाव में हिस्सा मत लीजिए', तो उनका क्या होगा? अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को खत्म नहीं करना चाहते।'' उन्होंने कहा, ''तो, हमारी रणनीति यह है कि जो कुछ हो रहा है उसे सबके सामने लाया जाए और तब तक हमलों का सामना करेंगे, जब तक कि भारत के लोगों को यह एहसास न हो जाए कि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।''
राहुल गांधी का RSS-BJP पर आरोप
गांधी ने कहा कि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अब कोई सामान्य राजनीतिक दल नहीं रह गए हैं, वे देश के बड़े औद्योगिक घरानों के साथ मिलकर काम करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, '' तो, भारत की सबसे बड़ी कंपनी आर्थिक रूप से पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। है ना? इससे उन्हें एक बहुत बड़ा आर्थिक एकाधिकार मिल जाता है। बस चंदे को देखिए, कांग्रेस द्वारा खर्च की गई रकम की तुलना भाजपा और अन्य विपक्षी दलों द्वारा खर्च की गई रकम से करके देखिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा।''
'कांग्रेस नेताओं को सबूत दिखाया तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत कहिए'
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें भारतीय विश्वविद्यालयों के अंदर जाकर छात्रों से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि शिकागो या न्यूयॉर्क में वह ऐसा कर सकते हैं। गांधी ने कहा, ''मुझे शिकागो आने की अनुमति है। मुझे कोलंबिया जाने की इजाजत है। मुझे हार्वर्ड जाने की अनुमति है। लेकिन मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय जाने की इजाजत नहीं है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में ऐसा नहीं कर सकता।'' कांग्रेस नेता ने कहा कि 2014 के चुनावों के बाद उन्हें चुनावी प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ी होने का संदेह था, लेकिन पार्टी नेताओं ने उन्हें इन दावों को सार्वजनिक न करने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा, ''जब मुझे सबूत मिल गया और मैंने कांग्रेस के नेताओं को यह दिखाया, तो उन्होंने मुझसे कहा, 'कृपया ऐसा मत कहिए'।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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