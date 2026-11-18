‘माता-पिता की सलाह काम नहीं आ रही’, अमेरिका में बरसे राहुल गांधी- भारत में आर्थिक तबाही आने वाली है
राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भारत की आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। जानिए अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी ने क्या-क्या कहा।
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि देश एक बड़े आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसकी प्रमुख वजह बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं हैं। राहुल गांधी ने ये बातें अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान कहीं।
राहुल गांधी इन दिनों दो दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए।
‘युवाओं को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा’
कार्यक्रम में राहुल गांधी से भारत के युवाओं को लेकर सवाल पूछा गया था। मॉडरेटर लिडिया पोलग्रीन ने उनसे युवाओं की मौजूदा स्थिति के बारे में जानना चाहा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवाओं के एक वर्ग में मौजूदा हालात को लेकर निराशा बढ़ रही है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ग में मध्यवर्गीय परिवारों से आने वाले और औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले युवा भी शामिल हैं। इसके बावजूद उन्हें अपने भविष्य को लेकर उम्मीद नजर नहीं आ रही है। राहुल गांधी के मुताबिक, इस समस्या की जड़ यह है कि युवाओं को अपने लिए आगे कोई स्पष्ट भविष्य दिखाई नहीं देता।
माता-पिता की सलाह पर भी सवाल उठा रहे युवा
राहुल गांधी ने युवाओं और उनके माता-पिता के बीच बढ़ती सोच की दूरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी अब अपने माता-पिता के अनुभवों और करियर से जुड़ी सलाह पर सवाल उठा रही है। उन्होंने बताया कि इस बारे में माता-पिता से भी बातचीत हुई है। युवाओं की शिकायत है कि पिछली पीढ़ी के अनुभव आज के हालात में उनके लिए कारगर नहीं हैं।
राहुल गांधी के अनुसार, युवा अपने माता-पिता से कह रहे हैं कि जब आपके पास खुद नौकरी नहीं है और आप सफल नहीं हो पाए हैं, तो हमें वही रास्ता अपनाने की सलाह कैसे दे सकते हैं? आज के दौर में वह तरीका काम नहीं कर रहा है।
बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था को बताया बड़ी चुनौती
राहुल गांधी ने कहा कि देश के सामने बेरोजगारी, भविष्य में सीमित अवसर और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से उनका समाधान नहीं होगा। उन्होंने जोर दिया कि युवाओं में बढ़ती निराशा को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि आखिर उन्हें अपने भविष्य को लेकर भरोसा क्यों नहीं है।
राहुल गांधी का यह कार्यक्रम न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित हुआ। वह दो दिवसीय अमेरिका यात्रा पर हैं। कार्यक्रम के बाद उनका 18 नवंबर को शिकागो यूनिवर्सिटी जाने का कार्यक्रम है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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