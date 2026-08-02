'परिसीमन बिल का समर्थन, जनता के साथ धोखा होगा', राहुल गांधी का DMK को संदेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में परिसीमन बिल का विरोध करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हर तमिल और राष्ट्रीय पार्टी को इस बिल का विरोध करना चाहिए, क्योंकि यह तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा है। कुछ दिन पहले डीएमके ने इस बिल पर अपना रुख नरम किया था।

Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सभी विपक्षी दलों से संसद में परिसीमन बिल का विरोध करने का आह्वान किया है। राहुल ने कहा कि इस बिल का विरोध हर तमिल और राष्ट्रीय पार्टी को करना चाहिए। अगर कोई इस बिल का समर्थन करता है, तो वह तमिलनाडु की जनता के साथ धोखा करेगा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार परिसीमन बिल पास करके तमिलनाडु की राजनीतिक ताकत छीनने का प्रयास कर रही है।

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार दक्षिण के राज्यों से उनकी राजनीतिक ताकत छीनना चाहती है। उन्होंने कहा, "यह तमिल लोगों की राजनीतिक ताकत छीनने की एक साजिश है। इसलिए हर एक तमिल पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी को संसद में इस परिसीमन विधेयक को नाकाम करने के लिए काम करना चाहिए।"

बिल का समर्थन करने वाला जनता को देगा धोखा- राहुल गांधी कांग्रेस नेता ने जोर देकर कहा कि इस बिल का समर्थन करने वाला 21वीं सदी का एट्टप्पन होगा। उन्होने कहा, “जो कोई भी इस बिल का समर्थन करता है, वह तमिलनाडु और राज्य के भविष्य के साथ विश्वासघात करता है। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति जो परिसीमन विधेयक को पारित कराने में भाजपा के प्रयास का समर्थन कर रहा है। वह तमिलनाडु के के साथ धोखा कर रहा है। इतिहास उन्हें 21वीं सदी के एट्टप्पन के रूप में याद रखेगा।” बता दें, तमिलनाडु की इतिहास में एट्टप्पन नाम धोखे का पर्यायवाची है। यह 18वीं सदी के उस तमिल शासक से प्रेरित है, जिसने स्वतंत्रता सेनानी वीरपांडिया कट्टाबोम्मन को पकड़वाने में अहम भूमिका निभाई थी।

राहुल गांधी ने डीएमके को दिया संदेश? राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि विधानसभा चुनाव हारने वाली डीएमके केंद्र सरकार से कुछ भरोसा मिलने के बाद इस बिल का समर्थन कर सकती है। डीएमके और भाजपा का साथ कोई नई बात नहीं है। दोनों पार्टियां पहले भी केंद्र में एक साथ आ चुकी हैं। टीवीके के साथ कांग्रेस के गठजोड़ को लेकर भी डीएमके और मुख्य विपक्षी दल के बीच में गहमागहमी चल रही है। विधानसभा चुनाव के बाद डीएमके लगातार इस बात को साफ करती आ रही है कि वह कांग्रेस के साथ अब नहीं जाएगी।

डीएमके का परिसीमन बिल पर बदला रुख? डीएमके शुरुआत से ही इस बिल का विरोध करती रही है। हालांकि, विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा दिए गए धोखे के बाद उसके रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में सूत्रों के हवाले से यह बात सामने आई थी कि डीएमके इस बिल पर केंद्र सरकार को समर्थन देने के बारे में सोच रही है। सूत्रों के मुताबिक, अगर केंद्र सरकार केवल जनगणना के आधार पर परिसीमन लाने का फैसला करती है, तो इससे तमिलनाडु की नुकसान होगा। इस पर वह समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अगर सभी राज्यों को समान सीटें बढ़ाई जाती हैं और पार्टी के मुद्दों को ध्यान में रखा जाता है। तो पार्टी इस बारे में आगे बात कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीएमके मुख्य रूप से केंद्र सरकार से इस बात का भरोसा चाहती है कि इस परिसीमन के बाद केंद्र अगले 30 से 40 सालों तक किसी प्रकार के परिसीमन न करने पर भी अपनी सहमति जताए।

हाल ही में एक रिपोर्ट में सामने आया था कि डीएमके नेता स्टालिन ने भी अपने सांसदों के साथ बैठक के दौरान इस मुद्दे पर तमिलनाडु के हितों को ध्यान में रखकर फैसला लेने के लिए कहा था।