विपक्षी ग्रुप में भ्रम है, SP-TMC-RJD मानते हैं कि... INDIA बैठक में राहुल गांधी ने खुलकर बोल दिया
INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि विपक्षी ग्रुप में अब भी भ्रम की स्थिति है। TMC, SP, RJD जैसे दल मानते हैं कि जिन राजनैतिक तरीकों का इस्तेमाल वे अब तक करते आए हैं, वे आगे भी काम करेंगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस हफ्ते की शुरुआत में हुई INDIA गठबंधन की बैठक में नेताओं से कहा कि लोगों में जो गुस्सा है, उसे देखते हुए अगला आम चुनाव तो पहले ही जीता जा चुका है, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि जीतने के लिए कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। सोमवार को INDIA गठबंधन की बैठक में उन्होंने नेताओं से एकजुट रहने का भी आह्वान किया और कहा कि अगर हम साथ खड़े हों और विरोध करें तो BJP को हराना आसान है। वहीं, राहुल गांधी ने विपक्षी ग्रुप में भ्रम की स्थिति होने का भी दावा किया। उन्होंने दो टूक कहा कि सपा, TMC, RJD जैसे दल मानते हैं कि उन्होंने जिन राजनैतिक तरीकों का इस्तेमाल अब तक किया है, वे आगे भी काम करेंगे, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं रहा।
राहुल गांधी ने वामपंथी दलों सहित अपने सहयोगियों द्वारा कांग्रेस की आलोचना का जवाब देते हुए नीलकंठ (शिव) जो सारा जहर पी जाते हैं का जिक्र किया और कहा कि उन पर या उनकी पार्टी पर जो भी आलोचना की जाएगी, उसे मुस्कुराते हुए स्वीकार किया जाएगा। शुक्रवार को गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नौ मिनट से ज्यादा का वह भाषण शेयर किया जो उन्होंने उस बैठक में दिया था, जिसमें INDIA गठबंधन के सहयोगियों ने BJP के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया था।
सोमवार को, INDIA गठबंधन के सदस्यों ने सर्वसम्मति से NEET-CBSE विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की मांग करने और SIR प्रक्रिया व वोट लूट के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखने का फैसला किया। बैठक में अपनी बात रखते हुए गांधी ने कहा, "आज कांग्रेस पार्टी के बारे में जो बातें कही गईं, उनका जवाब देना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो 'शैव परंपरा' की तरह सब कुछ पी जाना है। नीलकंठ (शिव) का विचार, जो सारा जहर पी जाते हैं। आप और जो कुछ भी कहना चाहें, मुझ पर या कांग्रेस पार्टी पर जो भी आलोचना करना चाहें - हम उसे स्वीकार करेंगे, और खुशी-खुशी, चेहरे पर मुस्कान के साथ स्वीकार करेंगे।"
'विपक्षी ग्रुप में भ्रम की स्थिति'
उन्होंने कहा, "हम आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी भूमिका मूल रूप से आपकी भूमिका से अलग है। मैं यह बात घमंड में नहीं कह रहा हूं। जैसा कि आप में से कई लोगों ने कहा है, हमारी भूमिका आप सभी को प्यार और स्नेह के साथ एकजुट करने की है।" गांधी ने कहा कि विपक्षी ग्रुप में भ्रम की स्थिति है- सपा, TMC और आरजेडी जैसी पार्टियां मानती हैं कि जिन राजनीतिक तरीकों का इस्तेमाल उन्होंने अब तक किया है, वे आगे भी काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि ये तरीके तभी काम करते थे जब भारतीय व्यवस्था उन्हें काम करने के लिए निष्पक्ष माहौल देती थी, और अब वैसा माहौल नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा राज्य की संस्थाओं, कानूनी व्यवस्था, नौकरशाही, खुफिया एजेंसियों और यहां तक कि चुनाव आयोग, को भी कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा, "TMC में मेरे कई दोस्त हैं। उन्हें यकीन था कि वे चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। मैं उनसे कहता रहा- आप ख्याली दुनिया में जी रहे हैं। मैंने देखा है कि क्या होता है। मैंने इसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है। और फिर भी आपमें से कई लोगों को अभी भी यकीन नहीं है।"
'ममता जी को 100 फीसदी यकीन नहीं'
राहुल गांधी ने कहा, "ममता जी को 100 फीसदी यकीन नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग 90% यकीन है कि उनसे चुनाव छीन लिया गया। उद्धव जी को 40% यकीन है कि उनका चुनाव छीन लिया गया। मेरे भाई तेजस्वी जी को 40% यकीन है। सुनिए चुनाव 100% छीने जा रहे हैं। कृपया अपने मन से शक निकाल दें।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस विरोध करने वाली पार्टी है। गांधी ने जोर देकर कहा कि उन्हें सहयोगियों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
'नीतीश क्यों चले गए, इसकी वजह मैं नहीं'
उन्होंने कहा, "कृपया समझें- हमने 2024 का पिछला चुनाव जीता था। हम 2024 का चुनाव हारे नहीं थे। आप पूछेंगे कि नीतीश जी क्यों चले गए - तो इसकी वजह मैं या कांग्रेस नहीं थी।" गांधी ने दावा किया कि आने वाले समय में, जो कुछ साधन अभी भी काम कर रहे हैं, वे भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि भाजपा और RSS भारतीय व्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। गांधी ने कहा, "अगर राजनीतिक पार्टियां काम नहीं कर सकतीं, तो क्या काम करता है? विरोध काम करता है। विरोध असरदार होता है। जहां भी हम विरोध करते हैं, उसका असर होता है। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। मैंने इस देश में 4,000 किलोमीटर की यात्रा की है - विरोध काम करता है।"
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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