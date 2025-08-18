बिहार में राहुल गांधी, देश की सियासत दक्षिण में शिफ्ट; जानें 'साउथ Vs साउथ' की चर्चा क्यों

एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चर्चा है कि विपक्ष की ओर से डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्ष के VP कैंडिडेट हो सकते हैं।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में हैं। यहां वे विधानसभा चुनाव से पहले 'वोट अधिकार यात्रा' पर निकले हैं। उनके साथ महागठबंधन के अन्य नेता भी हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई, जो 15 दिनों में 25 जिलों को कवर करेगी। दूसरी ओर देश की सियासत का रुख पूरी तरह दक्षिण भारत की ओर मुड़ गया है, यूं कहे तो शिफ्ट कर गया है। अब सबकी नजर साउथ पर ही है।

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा हो सकते हैं VP कैंडिडेट दरअसल, एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विपक्ष भी जल्द अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकता है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार का फैसला तब होगा, जब विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक कर निर्णय लेंगे।

उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर तिरुचि शिवा का बयान विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की अटकलों पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह फैसला हमारे नेता लेंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि मेरे नेता इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और वही अंतिम निर्णय लेंगे।