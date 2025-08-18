Rahul Gandhi in Bihar Indian politics shifts to south know why South Vs South in discussion बिहार में राहुल गांधी, देश की सियासत दक्षिण में शिफ्ट; जानें 'साउथ Vs साउथ' की चर्चा क्यों, India News in Hindi - Hindustan
एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चर्चा है कि विपक्ष की ओर से डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्ष के VP कैंडिडेट हो सकते हैं।

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 18 Aug 2025 06:04 PM
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में हैं। यहां वे विधानसभा चुनाव से पहले 'वोट अधिकार यात्रा' पर निकले हैं। उनके साथ महागठबंधन के अन्य नेता भी हैं। राहुल गांधी की यह यात्रा रोहतास जिले के सासाराम से शुरू हुई, जो 15 दिनों में 25 जिलों को कवर करेगी। दूसरी ओर देश की सियासत का रुख पूरी तरह दक्षिण भारत की ओर मुड़ गया है, यूं कहे तो शिफ्ट कर गया है। अब सबकी नजर साउथ पर ही है।

डीएमके सांसद तिरुचि शिवा हो सकते हैं VP कैंडिडेट

दरअसल, एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद विपक्ष भी जल्द अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, डीएमके के राज्यसभा सांसद तिरुचि शिवा विपक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं। माना जा रहा है कि विपक्ष क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तिरुचि शिवा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकता है। हालांकि, अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार का फैसला तब होगा, जब विपक्षी दल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर बैठक कर निर्णय लेंगे।

उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी पर तिरुचि शिवा का बयान

विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने की अटकलों पर डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह फैसला हमारे नेता लेंगे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि मेरे नेता इस पर विचार-विमर्श कर रहे हैं और वही अंतिम निर्णय लेंगे।

एनडीए का उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार

बता दें कि तमिलनाडु के प्रमुख भाजपा नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफे के बाद हो रहा है। अगर विपक्ष डीएमके सांसद तिरुचि शिवा को मैदान में उतारता है, तो यह मुकाबला 'साउथ बनाम साउथ' का रूप ले लेगा।