राहुल गांधी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो... अमित शाह ने क्या नसीहत दे डाली?
गांधी परिवार पर हमलावर होते हुए अमित शाह ने कहा- सोनिया जी का सपना कि उनके लाल प्रधानमंत्री बने पूरा नहीं होता है। इसका उन्होंने नया तरीका निकाला है, मॉक पार्लियामेंट करने का। इसके बाद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर तंज भरे अंदाज में नसीहत भी दे डाली।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया ब्लॉक द्वारा आयोजित की गई मॉक पार्लियामेंट पर निशाना साधा। गांधी परिवार पर हमलावर होते हुए अमित शाह ने कहा- "सोनिया जी का सपना कि उनके लाल प्रधानमंत्री बने पूरा नहीं होता है। इसका उन्होंने नया तरीका निकाला है, मॉक पार्लियामेंट करने का।" इसके बाद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर तंज भरे अंदाज में नसीहत भी दे डाली।
राहुल गांधी अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो...
गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान का यह वीडियो पुरी लोकसभा से भाजपा सांसद संबित पात्रा ने शेयर किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा- "राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है तो जीवन भर मॉक पार्लियामेंट में ही PM बने रहना चाहिए।" वीडियो में अमित शाह कहते हैं- सोनिया जी का सपना कि उनके लाल प्रधानमंत्री बने पूरा नहीं होता है। इसका उन्होंने नया तरीका निकाला है, मॉक पार्लियामेंट करने का।" इसके बाद राहुल गांधी को तंज भरे अंदाज में नसीहत देते हुए कहा- “मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं कि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो पूरा जीवन मॉक पार्लियामेंट में ही बने रहिए। आपका नंबर कभी नहीं लगना है।”
क्या था मॉक पार्लियामेंट, क्यों हुआ था आयोजन?
विपक्षी गठबंधन इंडिया ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली के तहत मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया। इसमें विपक्षी नेताओं ने संसद की कार्यवाही की तर्ज पर चुनाव प्रक्रिया, मतदाता सूची और कथित चुनावी अनियमितताओं से जुड़े मुद्दे उठाए। इस दौरान सरकार और चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और मतदान के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। इस आयोजन के जरिए विपक्षी दलों ने चुनावी पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
अमित शाह ने चंडीगढ़ में क्यों और किस सभा को किया संबोधित?
अमित शाह ने रविवार को चंडीगढ़ में करीब 250 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मेयर सौरभ जोशी, राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। गृह मंत्री ने कहा कि एक नवंबर चंडीगढ़, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन 1966 में चंडीगढ़ और हरियाणा की स्थापना हुई थी तथा चंडीगढ़ पुलिस की शुरुआत हुई थी। उन्होंने चंडीगढ़ को देश का बेहतरीन नियोजित शहर बताते हुए कहा कि यह पूरे उत्तर भारत की आत्मा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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