'झूठ फैलाते-फैलाते थक गया' राहुल गांधी चले वियतनाम! BJP का दावा, कांग्रेस का पलटवार

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट का एक कथित वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे नेता प्रतिपक्ष का व्यक्तिगत दौरा बताया है

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शन के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वियतनाम यात्रा को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर तीखा जुबानी तीर चल निकला है।

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने सोशल मीडिया पर फ्लाइट का एक कथित वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे नेता प्रतिपक्ष का व्यक्तिगत दौरा बताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर पलटवार किया है।

झूठ फैलाने से थक गए, थोड़ी सैर कर आएं: BJP का तीखा तंज बीजेपी ने अपने आधिकारिक X हैंडल से एक साथी-यात्री का रिकॉर्ड किया गया कथित वीडियो पोस्ट किया, जिसमें राहुल गांधी फ्लाइट में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सत्ताधारी पार्टी ने तंज कसते हुए लिखा, "झूठ फैलाते-फैलाते थक गया... कुछ दिन वियतनाम घूम आता हूं... किसी को क्या ही पता चलेगा!"

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा, "देखिए, राहुल गांधी हर बार ऐसा ही करते हैं। बिहार में यात्रा के बाद वे दो महीने की छुट्टी पर विदेश चले गए थे। शायद तब भी वियतनाम गए थे और इस बार फिर चले गए।"

बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने कहा, "राहुल गांधी से इतना राजनीतिक परिश्रम सहन नहीं होता। दो हफ़्ते भी वे ठीक से काम नहीं कर पाते कि फिर छुट्टियों पर निकल जाते हैं। वोट चोरी का मुद्दा तो बस एक बहाना है, असली बात उनकी कार्यशैली है।"

'येल, कैम्ब्रिज जाते हैं, पीएम की तरह प्रेस से भागते नहीं' बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर नेता प्रतिपक्ष के निजी दौरों का बतंगड़ बनाती है।

संदीप दीक्षित ने कहा, "कौन कब और कहां जाता है, इसमें क्या मुद्दा है? क्या बाकी लोग विदेश नहीं जाते? राहुल गांधी एक नागरिक होने के साथ-साथ नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। वे येल यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलते हैं, लंदन जाकर बुद्धिजीवियों से संवाद करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री कभी नहीं करते।"

दीक्षित ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं को याद दिलाते हुए सवाल किया: "संसद सत्र के दौरान भी प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं, जबकि परंपरा इसके खिलाफ रही है। तब कोई सवाल क्यों नहीं उठाता?"