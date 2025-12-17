Rahul Gandhi Germany Visit: Progressive Alliance की बैठक में शामिल होंगे राहुल | Congress | BJP

Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi Germany Visit Progressive Alliance Congress BJP
लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शीतकालीन सत्र के बीच जर्मनी दौरे पर चले गए हैं. इसे लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है. जबकि, इस पर सफाई देते हुए कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के बुलावे पर बाहर गए हैं. बता दें,117 पार्टियों वाला ये गठबंधन एक ग्लोबल मंच है
Dec 17, 2025 09:36 pm IST
