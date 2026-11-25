सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश रद्द कर दिए। सीबीआई और ईडी जांच की मांग से जुड़े मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए हाईकोर्ट भेजा गया है।

राहुल गांधी के खिलाफ संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश रद्द (फाइल फोटो- PTI)

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शिकायत में लगाए गए आरोपों का सत्यापन करने और मामले में हुई प्रगति की जानकारी हाईकोर्ट को देने के निर्देश दिए गए थे।

भाजपा कार्यकर्ता ने की थी जांच की मांग मामले की शुरुआत कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विघ्नेश शिशिर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से हुई थी। याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी और उनके परिवार के सदस्यों पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने इन आरोपों की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की थी।

शिशिर ने अपनी शिकायत के समर्थन में कुछ दस्तावेज भी अदालत में प्रस्तुत किए थे। हालांकि, इन दस्तावेजों और आरोपों की सत्यता अदालत या किसी जांच एजेंसी की ओर से अंतिम रूप से स्थापित नहीं की गई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था? इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मई 2026 में याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को शिकायत में लगाए गए आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन करने और मामले में हुई प्रगति से अदालत को अवगत कराने के निर्देश दिए थे।

अदालत ने कहा था कि यदि शिकायत एजेंसियों को प्राप्त हुई है तो आरोपों का कानून के अनुसार सत्यापन किया जा सकता है। साथ ही, सीबीआई और ईडी को कानून के तहत उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता दी गई थी।

इसके बाद 20 जुलाई को हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताया। अदालत का कहना था कि एजेंसी के जवाब में पहले दिए गए निर्देशों के अनुरूप पर्याप्त जानकारी नहीं थी। इसके बाद सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी को मामले की प्रगति बताने वाला नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। ईडी के संबंध में अदालत ने कहा था कि एजेंसी आवश्यक कदम उठा चुकी है और यदि जांच के दौरान किसी अवैध गतिविधि से संबंधित सामग्री मिलती है तो वह कानून के अनुसार आगे कार्रवाई कर सकती है।

राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों चुनौती दी? इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने हाईकोर्ट के उन निर्देशों को चुनौती दी, जिनके तहत सीबीआई और ईडी को शिकायत का सत्यापन करने और अदालत को प्रगति रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि इस तरह की प्रक्रिया कानून के अनुरूप नहीं है। उन्होंने शिकायतकर्ता की याचिका दाखिल करने की पात्रता और उसके इरादों पर भी सवाल उठाए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 17 अगस्त को मामले में अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगे की कार्यवाही स्थगित करने और सीबीआई, ईडी या किसी अन्य एजेंसी को हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत ने उस समय यह भी सवाल उठाया था कि राहुल गांधी को सुनवाई का अवसर दिए बिना हाईकोर्ट ने ऐसे निर्देश क्यों जारी किए।

अब आगे क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट के बुधवार के आदेश के बाद मामला फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जाएगा। वहां याचिका पर नए सिरे से विचार किया जाएगा। राहुल गांधी को पक्षकार बनाए जाने के बाद उन्हें भी मामले में अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।