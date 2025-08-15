Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi did not attend the Independence Day function Kharge was also not seen; BJP reminded him of his duty
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, खरगे भी नहीं दिखे; BJP ने याद दिलाई ड्यूटी
आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ना तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखे और ना ही राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी भी इस दौरान नहीं दिखीं।
Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:58 AM
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा पहराया तो उस समय कांग्रेस पार्टी से किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला का कहना है कि नेता विपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना संवैधानिक कर्तव्य है।
