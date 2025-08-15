Rahul Gandhi did not attend the Independence Day function Kharge was also not seen; BJP reminded him of his duty स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, खरगे भी नहीं दिखे; BJP ने याद दिलाई ड्यूटी, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi did not attend the Independence Day function Kharge was also not seen; BJP reminded him of his duty

स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, खरगे भी नहीं दिखे; BJP ने याद दिलाई ड्यूटी

आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ना तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखे और ना ही राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी भी इस दौरान नहीं दिखीं।

Himanshu Jha लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 09:58 AM
share Share
Follow Us on
स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, खरगे भी नहीं दिखे; BJP ने याद दिलाई ड्यूटी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा पहराया तो उस समय कांग्रेस पार्टी से किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला का कहना है कि नेता विपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना संवैधानिक कर्तव्य है।

आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ना तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखे और ना ही राज्यसभा में विपक्षी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। सोनिया गांधी भी इस दौरान नहीं दिखीं।

Narendra Modi Rahul Gandhi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।