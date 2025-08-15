स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे राहुल गांधी, खरगे भी नहीं दिखे; BJP ने याद दिलाई ड्यूटी

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा पहराया तो उस समय कांग्रेस पार्टी से किसी बड़े नेता ने शिरकत नहीं की। इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला का कहना है कि नेता विपक्ष का पद संवैधानिक पद होता है। इस कार्यक्रम में उनका शामिल होना संवैधानिक कर्तव्य है।