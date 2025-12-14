Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi Delhi Rally Mallikarjun Kharge Speech
‘इन गद्दारों को हटाओ’... मंच से खड़गे ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश
संक्षेप:
कांग्रेस की रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली है, रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार भाषण दिया, खड़गे ने पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना था।
Dec 14, 2025
