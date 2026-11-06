मोदीजी को खुली बहस के लिए मना लीजिए अमित शाह जी, डरिए मत : राहुल गांधी
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ बयानों को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भ्रमित नहीं, बल्कि खुली बहस के लिए तैयार करना चाहिए।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कुछ बयानों को लेकर शुक्रवार को उन पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भ्रमित नहीं, बल्कि खुली बहस के लिए तैयार करना चाहिए। गांधी ने ‘एक्स’ पर अमित शाह के कुछ बयानों पर आधारित एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि अमित शाह जी, मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए। बस उन्हें मेरे साथ खुली बहस के लिए मना लीजिए। कोई भी मंच, कोई भी समय। डरिए मत।
लोकसभा में चर्चा पर सवाल
कांग्रेस नेता ने जो वीडियो साझा किया, उसमें कहा गया है कि शाह ने 10 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में कहा था कि एसआईआर के विषय पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। जबकि बीते पांच नवंबर को कहा कि सरकार एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को बार-बार बहस की चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री कांग्रेस के लोगों को ‘देशद्रोही’ कहते हैं और यदि वह उनके साथ बहस करते हैं तो वह पांच मिनट में साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री ‘देशद्रोही’ हैं।
अमित शाह ने क्या कहा था
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने संसद में हंगामा करने को कांग्रेस की कार्यशैली बना दिया। शाह ने लोकतंत्र में संसद को बहस का सर्वोपरि स्थान बताते हुए कहा कि राहुल जी, आप संसद को चलने नहीं देते, आप मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। आपने हंगामा करना और बहिष्कार का सहारा लेना कांग्रेस पार्टी का कल्चर बना दिया है। गृह मंत्री ने करनाल में सेक्टर 12 से दयानंद चौक तक भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा की अगुवाई की। शाह ने पदयात्रा के बाद एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का भी आरोप लगाया। इससे पहले अमित शाह ने कहा था कि सरकार एसआईआर पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र आयोजित करने को तैयार है। उन्होंने विपक्ष को बहस में शामिल होने की चुनौती दी थी।
पहली बार नहीं
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बहस के लिए चुनौती दी है। बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि वह पांच मिनट के भीतर यह साबित कर सकते हैं कि वास्तव में प्रधानमंत्री ही देशद्रोही ‘टैग’ के लिए फिट बैठते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी आइए, मेरे साथ बैठिए और बहस कीजिए। मैं पांच मिनट में साबित कर दूंगा कि मोदी देशद्रोही हैं।
अगले साल की शुरुआत में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत के मकसद से आयोजित कांग्रेस की ‘इंसाफ रैली’ को संबोधित करते हुए, राहुल गांधी ने मतदाता सूचियों के एसआईआर पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के भाजपा के प्रस्ताव पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि वे कहते हैं कि संसद में चर्चा करें, लेकिन आप मेरा माइक बंद कर देते हैं। आप मुझे बोलने नहीं देते।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।