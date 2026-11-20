SIR और चुनाव आयोग के काम करने की तरीकों को लेकर विपक्ष की नाराजगी जारी है। इसी बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक और दावा कर दिया है कि आयोग ही अंदर की बातें उन्हें बता रहा है। पहले भी वह कह चुके हैं कि CEC के मैसेज आते हैं।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका में बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के अंदर से ही उन्हें जानकारियां मिल रहीं हैं। दरअसल, वह चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कई चुनाव अधिकारी इस संबंध में सामने आ रहे हैं। हालांकि, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। खास बात है कि कांग्रेस समेत विपक्षी दल लगातार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साध रहे हैं।

यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, 'देखिए मैं अब खुलकर बात करता हूं। चुनाव आयोग खुद ही हमें जानकारियां दे रहा है अंदर से। तो अब बस कुछ समय की ही बात है कि ये सिस्टम कब खत्म होगा।' उन्होंने यह भी कहा, 'चुनाव आयोग के ही वरिष्ठ अधिकारी कह रहे हैं कि देखिए अब हम ये और नहीं कर पाएंगे।'

ज्ञानेश कुमार को लेकर भी कर चुके हैं दावा इससे पहले अक्टूबर में भी राहुल गांधी ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के मैसेज आने का दावा किया था। जब पूछा गया कि क्या ज्ञानेश कुमार उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। इसपर उन्होंने कहा था, 'मैसेज आते हैं। और वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं।' कांग्रेस सांसद से यह भी पूछा गया था कि वह सीईसी से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि गवाह बन जाएं।

उन्होंने कहा था, 'आपने अपराध किया है। साफतौर पर कहूं तो आप मुख्य अपराधी नहीं हैं। आपने एक गलती की है। आपने इस गलती की साजिश नहीं की थी। हम उन लोगों के पीछे हैं, जो इसके पीछे हैं। आपके लिए बहुत आसान हैं कि इस्तीफा दें और इस चक्कर से बाहर चले जाएं। हम आपको माफ करने के बारे में भी सोचेंगे।'

उन्होंने कहा था, 'क्योंकि वो देश के लिए एक सेवा होगी। वो संविधान के लिए एक सेवा होगी। हमें पता है कि आपके ऊपर प्रधानमंत्री, अमित शाह, डोभाल और अडानी का दबाव है। हमें पता है। हमें समझते हैं कि आप किस दबाव में हैं। हम लोगों को माफ करने वालों में से हैं। हम क्रूर नहीं हैं, लेकिन हम संविधान की रक्षा करेंगे।'

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग खास बात है कि विपक्ष लगातार SIR और ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। अक्टूबर में विपक्षी सांसदों ने बड़ा मार्च निकाला था, जहां अधिकांश सांसदों को हिरासत में ले लिया गया था। खास बात है कि रैली की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी भी हिरासत में ले लिए गए थे, लेकिन अचानक भागकर आकाशवाणी के दफ्तर में चले गए।

इसके बाद उन्होंने देर रात तक अपना प्रदर्शन जारी रखा था। इसके अलावा कांग्रेस CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलने के लिए भी समय की मांग कर चुका है। हालांकि, सीजेआई ने कारण बताकर मुलाकात से इनकार कर दिया था। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र भेजा था।

चुनाव के बहिष्कार पर क्या बोले राहुल ने कहा, 'भारतीय लोकतंत्र पवित्र है। मेरे लिए यह कहना भी मुश्किल है कि भारतीय लोकतंत्र में कोई समस्या है, जब तक कि मेरे पास 100, 200 या 300 प्रतिशत सबूत न हों।' उन्होंने कहा, 'अगर हम विपक्ष के कार्यकर्ताओं से कहें कि 'ठीक है, आप चुनाव में हिस्सा मत लीजिए', तो उनका क्या होगा? अगर हम कहें कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसी पल भारतीय लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हम भारतीय लोकतंत्र के ढांचे को खत्म नहीं करना चाहते।'

गांधी ने कहा, 'तो, हमारी रणनीति यह है कि जो कुछ हो रहा है उसे सबके सामने लाया जाए और तब तक हमलों का सामना करेंगे, जब तक कि भारत के लोगों को यह एहसास न हो जाए कि व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।'