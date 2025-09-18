rahul gandhi claims now we getting help from election commission चुनाव आयोग के अंदर से हमें मिल रही है मदद, राहुल गांधी का 'वोट चोरी' पर बड़ा दावा, India News in Hindi - Hindustan
चुनाव आयोग के अंदर से हमें मिल रही है मदद, राहुल गांधी का 'वोट चोरी' पर बड़ा दावा

राहुल गांधी ने कहा कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं। यह सिलसिला अब रुकेगा नहीं। इसलिए क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी। एक बार हिन्दुस्तान की जनता को यह पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है तो उनकी शक्ति लग जाएगी।

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तानThu, 18 Sep 2025 11:58 AM
चुनाव आयोग पर वोटों को अवैध तौर पर डिलीट किए जाने और जोड़े जाने के आरोप राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर लगाए। उन्होंने कर्नाटक की आलंद सीट और महाराष्ट्र की राजुरा असेंबली का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आलंद में 6000 से ज्यादा वोटों को काट दिया गया। इसके अलावा राजुरा में 6800 से ज्यादा वोटों को अवैध तौर पर जोड़ दिया गया। राहुल गांधी ने अपने आरोपों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। यही नहीं उन्होंने दावा किया कि अब चुनाव आयोग से भी उन्हें मदद मिल रही है।

राहुल गांधी ने कहा कि हमें चुनाव आयोग के अंदर से मदद मिलनी शुरू हो गई है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अब खबरें आ रही हैं। यह सिलसिला अब रुकेगा नहीं। इसलिए क्योंकि हिन्दुस्तान की जनता यह स्वीकार नहीं करेगी। एक बार हिन्दुस्तान की जनता को यह पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है तो उनकी शक्ति लग जाएगी। अदालत जाने के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मेरा काम विपक्ष के नेता के तौर पर काम करना है। सरकार पर दबाव डालना मेरा है, लेकिन हिन्दुस्तान के लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है। फिर भी मैं वह काम कर रहा हूं। मेरी सोच है कि एक देशभक्त और अच्छे नागरिक के तौर पर मेरी ड्यूटी है कि लोकतंत्र को बचाया जाए।

'15 सालों से चल रही है वोट चोरी, ऐसा चलता रहा तो लोकतंत्र नहीं बचेगा'

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यदि भारत के संस्थान कुछ करना चाहते हैं तो करेंगे। उनमें भी बहुत से लोग हैं। वे आकर जानकारी दे रहे हैं और यह चीज बढ़ रही है। हैरान करने वाली बात है कि बीते 10 से 15 सालों से वोट चोरी चल रही है। भारत का लोकतंत्र हाइजैक हो गया है। इसे अब देश की जनता ही बचा सकती है। हिन्दुस्तान के यहां आकर कुछ कहने से लोकतंत्र नहीं बचेगा। देश के लोगों को यह समझना होगा कि उनका संविधान चोरी हो गया है। यह जानकारी मिलते ही सारा काम हो जाएगा। हम लोकतंत्र को डिलीट नहीं होने देंगे।

