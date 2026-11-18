'मुझसे मुकाबला करना है तो चलना होगा 4000KM पैदल'; चैलेंज दे PM मोदी की राहुल गांधी ने की तारीफ भी
राहुल गांधी ने राजनीति में मौजूद कुछ 'अलिखित नियमों' को चुनौती देने की भी बात कही। इनमें यह धारणा भी शामिल है कि राजनेता अच्छे या ईमानदार नहीं हो सकते, या वे प्यार और स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आए हुए हैं। दरअसल, उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है और देश में भारी बेरोजगारी है। इसके साथ ही इसी मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने से (राहुल से) मुकाबला करने के लिए एक बड़ी चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, "अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको 4,000 किलोमीटर पैदल चलना होगा। लेकिन अगर आप 4,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो लोग कहेंगे कि आप मेरी नकल कर रहे हैं।"
दरअसल, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक खुले संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपनी 4,000 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा', अपनी राजनीतिक पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली पर बेबाक राय रखी। उन्होंने अपनी 4,000 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा' का जिक्र करते हुए राजनीतिक विशिष्टता (यूनिकनेस) के विचार को समझाया। इसके साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर पेश किया, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। हालांकि, गांधी ने कहा कि अगर कोई उनसे इस 'यात्रा' के मोर्चे पर मुकाबला करना चाहता है, तो उसे भी ऐसी ही यात्रा करनी होगी, बल्कि उससे भी लंबी यात्रा करनी होगी। अन्यथा लोग उस यात्रा को मेरी नकल कहेंगे।
PM मोदी बुनियादी तौर पर अलग हैं
उन्होंने कहा, "एक राजनेता के तौर पर मोदी भी असल में इससे मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन आप सोचें, तो वे अन्य सभी राजनेताओं से बुनियादी तौर पर अलग हैं।" अपने भांजे के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा (मुकाबला) कर रहे हैं, तो आप पहले ही पिछड़ चुके हैं; असली सफलता इसमें है कि आप बिना रुके कुछ अलग करते रहें ताकि बाकी लोग अपने आप पीछे छूट जाएं।
राजनीति में कुछ 'अलिखित नियम'
उन्होंने राजनीति में मौजूद कुछ 'अलिखित नियमों' को चुनौती देने की भी बात कही। इनमें यह धारणा भी शामिल है कि राजनेता अच्छे या ईमानदार नहीं हो सकते, या वे प्यार और स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “राजनीति में एक अलिखित नियम है कि आप अच्छे नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते, और प्यार व स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर सकते।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदारी और प्यार - जिन्हें अक्सर राजनीतिक व्यवहार में असामान्य माना जाता है - असल में बहुत ताकतवर हथियार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “आपको लग सकता है कि राजनीति में सच बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है।”
भारतीय अर्थव्यवस्था और 'मेक इन इंडिया' पर तीखा हमला
इस संवाद के दौरान राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि देश एक "आर्थिक आपदा" की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने देश में भारी बेरोजगारी, कमजोर हो चुके विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा प्रणाली में मौजूद गहरी समस्याओं पर चिंता जताते हुए आगाह किया कि अगर भारत मौजूदा आर्थिक नीतियों पर आगे बढ़ता रहा, तो उसे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारी बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली की कमियों और सुस्त विनिर्माण क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही परिणाम देना बंद कर चुका है।
'भारत विरोधी दुष्प्रचार' करार
उन्होंने सरकार की 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी फ्लैगशिप योजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सेवा क्षेत्र देश के युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर सकता। उन्होंने विनिर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और छोटे व मध्यम उद्योगों (SMEs) को मजबूत करने की वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने देश के आर्थिक विकास का कुछ गिने-चुने बड़े व्यापारिक समूहों, विशेषकर गौतम अडानी और मुकेश अंबानी तक सीमित रहने पर भी सवाल खड़े किए। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए इसे 'विदेशी धरती पर भारत विरोधी दुष्प्रचार'करार दिया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।