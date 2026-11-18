राहुल गांधी ने राजनीति में मौजूद कुछ 'अलिखित नियमों' को चुनौती देने की भी बात कही। इनमें यह धारणा भी शामिल है कि राजनेता अच्छे या ईमानदार नहीं हो सकते, या वे प्यार और स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आए हुए हैं। दरअसल, उन्होंने न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है और देश में भारी बेरोजगारी है। इसके साथ ही इसी मंच से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने से (राहुल से) मुकाबला करने के लिए एक बड़ी चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा, "अगर आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको 4,000 किलोमीटर पैदल चलना होगा। लेकिन अगर आप 4,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो लोग कहेंगे कि आप मेरी नकल कर रहे हैं।"

दरअसल, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आयोजित एक खुले संवाद कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने अपनी 4,000 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा', अपनी राजनीतिक पहचान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक शैली पर बेबाक राय रखी। उन्होंने अपनी 4,000 किलोमीटर लंबी 'भारत जोड़ो यात्रा' का जिक्र करते हुए राजनीतिक विशिष्टता (यूनिकनेस) के विचार को समझाया। इसके साथ ही राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की और उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर पेश किया, जिन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग और खास पहचान बनाई है। हालांकि, गांधी ने कहा कि अगर कोई उनसे इस 'यात्रा' के मोर्चे पर मुकाबला करना चाहता है, तो उसे भी ऐसी ही यात्रा करनी होगी, बल्कि उससे भी लंबी यात्रा करनी होगी। अन्यथा लोग उस यात्रा को मेरी नकल कहेंगे।

PM मोदी बुनियादी तौर पर अलग हैं उन्होंने कहा, "एक राजनेता के तौर पर मोदी भी असल में इससे मुकाबला नहीं कर सकते लेकिन आप सोचें, तो वे अन्य सभी राजनेताओं से बुनियादी तौर पर अलग हैं।" अपने भांजे के साथ हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि अगर आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा (मुकाबला) कर रहे हैं, तो आप पहले ही पिछड़ चुके हैं; असली सफलता इसमें है कि आप बिना रुके कुछ अलग करते रहें ताकि बाकी लोग अपने आप पीछे छूट जाएं।

राजनीति में कुछ 'अलिखित नियम' उन्होंने राजनीति में मौजूद कुछ 'अलिखित नियमों' को चुनौती देने की भी बात कही। इनमें यह धारणा भी शामिल है कि राजनेता अच्छे या ईमानदार नहीं हो सकते, या वे प्यार और स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “राजनीति में एक अलिखित नियम है कि आप अच्छे नहीं हो सकते, ईमानदार नहीं हो सकते, और प्यार व स्नेह का इस्तेमाल नहीं कर सकते।” उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ईमानदारी और प्यार - जिन्हें अक्सर राजनीतिक व्यवहार में असामान्य माना जाता है - असल में बहुत ताकतवर हथियार हो सकते हैं। उन्होंने कहा, “आपको लग सकता है कि राजनीति में सच बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है।”

भारतीय अर्थव्यवस्था और 'मेक इन इंडिया' पर तीखा हमला इस संवाद के दौरान राहुल गांधी ने भारत की आर्थिक स्थिति की कड़ी आलोचना करते हुए दावा किया कि देश एक "आर्थिक आपदा" की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि भारत गंभीर आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है। उन्होंने देश में भारी बेरोजगारी, कमजोर हो चुके विनिर्माण क्षेत्र और शिक्षा प्रणाली में मौजूद गहरी समस्याओं पर चिंता जताते हुए आगाह किया कि अगर भारत मौजूदा आर्थिक नीतियों पर आगे बढ़ता रहा, तो उसे गंभीर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। भारी बेरोजगारी, शिक्षा प्रणाली की कमियों और सुस्त विनिर्माण क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का आर्थिक मॉडल लगभग एक दशक पहले ही परिणाम देना बंद कर चुका है।