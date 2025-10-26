Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi calls suicide of doctor in Maharashtra institutional murder criticizes BJP
लेडी डॉक्टर की आत्महत्या को राहुल गांधी ने संस्थागत हत्या बताया, भाजपा सरकार पर उठाए सवाल

संक्षेप: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रविवार को लिखा, ‘एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी। भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई।’

Sun, 26 Oct 2025 03:04 PMNiteesh Kumar भाषा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में महिला डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या बताया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उसकी मौत भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार की अमानवीय और असंवेदनशील प्रकृति को उजागर करती है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले की वह रहने वाली थी। सातारा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सक का शव गुरुवार रात फलटण कस्बे के होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बडने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

राहुल गांधी ने कहा कि सातारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर की ओर से आत्महत्या किए जाने का मामला किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘एक होनहार चिकित्सक बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी। भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई।’

राहुल ने पुलिस पर भी साधा निशाना

राहुल गांधी ने लिखा, ‘जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ बलात्कार और उसका शोषण किया। खबरों के अनुसार, भाजपा से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार करने का दबाव डालने की कोशिश भी की।’ उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का यह सबसे घिनौना उदाहरण है। यह आत्महत्या नहीं - संस्थागत हत्या है। जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए?

भाजपा सरकार पर उठाए सवाल

कांग्रेस नेता ने कहा कि डॉक्टर की मौत भाजपा सरकार के अमानवीय और संवेदनहीन चेहरे को उजागर करती है। राहुल गांधी ने कहा, ‘हम न्याय की इस लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत की हर बेटी के लिए - अब डर नहीं, न्याय चाहिए।’ चिकित्सक की आत्महत्या से जुड़े मामले में आरोपी पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बडने को शनिवार शाम गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले, दिन में पुलिस ने इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर को गिरफ्तार किया था। दोनों के खिलाफ फलटण में बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, बांकर उस मकान के मालिक का बेटा है, जहां महिला डॉक्टर रहती थी। जांच ​​के दौरान मामले में नाम सामने आने के बाद बडने को सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

Lady Doctor Rape Murder अन्य..
