लेडी डॉक्टर की आत्महत्या को राहुल गांधी ने संस्थागत हत्या बताया, भाजपा सरकार पर उठाए सवाल

संक्षेप: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर रविवार को लिखा, ‘एक होनहार डॉक्टर बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी। भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई।’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में महिला डॉक्टर की आत्महत्या को संस्थागत हत्या बताया है। उन्होंने रविवार को कहा कि उसकी मौत भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार की अमानवीय और असंवेदनशील प्रकृति को उजागर करती है। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के बीड जिले की वह रहने वाली थी। सातारा के सरकारी अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सक का शव गुरुवार रात फलटण कस्बे के होटल के कमरे में फंदे से लटका मिला था। अपनी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में डॉक्टर ने आरोप लगाया कि पुलिस उपनिरीक्षक गोपाल बडने ने कई बार उसके साथ बलात्कार किया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बांकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था।

राहुल गांधी ने कहा कि सातारा में बलात्कार और उत्पीड़न से तंग आकर डॉक्टर की ओर से आत्महत्या किए जाने का मामला किसी भी सभ्य समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली त्रासदी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, ‘एक होनहार चिकित्सक बेटी, जो दूसरों का दर्द मिटाने की आकांक्षा रखती थी। भ्रष्ट सत्ता और तंत्र में बैठे अपराधियों की प्रताड़ना का शिकार बन गई।’

राहुल ने पुलिस पर भी साधा निशाना राहुल गांधी ने लिखा, ‘जिसे अपराधियों से जनता की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी ने इस मासूम के खिलाफ सबसे घिनौना अपराध किया, उसके साथ बलात्कार और उसका शोषण किया। खबरों के अनुसार, भाजपा से जुड़े कुछ प्रभावशाली लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार करने का दबाव डालने की कोशिश भी की।’ उन्होंने कहा कि सत्ता संरक्षित आपराधिक विचारधारा का यह सबसे घिनौना उदाहरण है। यह आत्महत्या नहीं - संस्थागत हत्या है। जब सत्ता अपराधियों की ढाल बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे की जाए?