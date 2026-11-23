भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हिंदू परंपराओं और महिलाओं के बारे में उनके बयानों को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल पर महिलाओं के खिलाफ सोच रखने और हिंदू धर्म के प्रति असहिष्णु रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनडीए नेताओं ने हिंदू परंपराओं और महिलाओं को लेकर उनके हालिया बयानों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी पर महिलाओं के प्रति 'विरोधी सोच' रखने और हिंदू धर्म तथा सनातन परंपराओं के प्रति 'असहिष्णु नजरिया' अपनाने का आरोप लगाया है। दरअसल, रविवार को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए भाजपा और आरएसएस को बदतमीज, लालची, जातिवादी और मर्दवादी बताया था। उन्होंने लिखा था कि जैसे-जैसे वे भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं में गहराई से जाते हैं, यह बात और साफ होती जाती है कि भाजपा और आरएसएस को इन परंपराओं की कोई समझ नहीं है।

उन्होंने एलिफेंटा गुफाओं की एक मूर्ति की तस्वीर भी शेयर की, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। अर्धनारीश्वर हिंदू परंपरा का वह रूप है जिसमें शिव और शक्ति को आधा पुरुष और आधा महिला के रूप में एक साथ दर्शाया जाता है। राहुल गांधी ने इस तस्वीर के साथ यह भी कहा था कि डर, गुस्सा और नफरत ने भाजपा और आरएसएस के समर्थकों के दिलों में एक जाल बुन दिया है, जो उन्हें प्यार महसूस करने और जताने से रोक रहा है। उन्होंने दावा किया कि एक सच्चे हिंदू होने के नाते उन्हें इस जाल से मुक्त कराना उनका कर्तव्य है।

एनडीए नेताओं ने बोला हमला राहुल गांधी के इस पर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार और केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की तरक्की पहले कभी नहीं हुई। लखपति दीदी बनने और काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 2014 तक सत्ता में रहते हुए भी वे विदेश में देश के खिलाफ बात करते थे। जेडीयू नेता ने आगे कहा कि ये लोग हर चीज पर सिर्फ राजनीति करते हैं। हम मातृशक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। देश की जनता ने कांग्रेस को कई बार आईना दिखाया है।

क्या बोले भाजपा नेता? वहीं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीआर केसवन ने राहुल गांधी की बातों की तुलना औरंगजेब के उपदेशों से की। उन्होंने कहा कि राहुल और कांग्रेस का नजरिया महिलाओं के प्रति कट्टर और हिंदू धर्म के प्रति घिनौना है। केसवन ने आरोप लगाया कि राहुल ने पहले कहा था कि हिंदू धर्म में ‘शक्ति’ शब्द है और वे उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने छठ पूजा का भी मजाक उड़ाया था। वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि राहुल गांधी सनातन धर्म से अंदरूनी नफरत रखते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को डेंगू-मलेरिया कहा था।

दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि ऐसा तब होता है जब नए धर्म अपनाने वाले हमारी विरासत को 'खोजने' की कोशिश करते हैं और उसे बिना समझे इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने लिखा कि क्या राजीव गांधी और सोनिया गांधी अब शिव और पार्वती हैं? भगवान और देवी की नकल मत करो। सरमा ने अर्धनारीश्वर के बारे में कहा कि अर्धनारीश्वर न तो शादीशुदा प्यार की तस्वीर है और न ही पति की गोद में बैठी पत्नी। यह सनातन धर्म के सबसे गहरे सत्यों में से एक है कि शिव और शक्ति एक ही वास्तविकता हैं जिसे बांटा नहीं जा सकता। चेतना और ऊर्जा, मर्दाना और औरत, दुनिया के काम में अलग नहीं किए जा सकते। हमारी परंपराओं से कुछ सीखने से पहले कम से कम उन्हें समझने की कोशिश तो करो।