देश और PM मोदी के खिलाफ विदेशों से निगेटिव नैरेटिव गढ़वा रहे राहुल, भाजपा के सनसनीखेज आरोप

देश और PM मोदी के खिलाफ विदेशों से निगेटिव नैरेटिव गढ़वा रहे राहुल, भाजपा के सनसनीखेज आरोप

संक्षेप:

संबित पात्रा ने कहा कि 2014 से ही कांग्रेस खासकर राहुल गांधी, उनकी सोशल मीडिया और सलाहकार टीम और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और देश का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।

Thu, 27 Nov 2025 04:34 PMPramod Praveen पीटीआई, नई दिल्ली
केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने गुरुवार (27 नवंबर) को आरोप लगाया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अन्य देशों में स्थित सोशल मीडिया अकाउंट राहुल गांधी और वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र के इशारे पर भारत विरोधी माहौल बना रहे हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS को नीचा दिखाने और राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए, विदेशों में मौजूद सोशल मीडिया अकाउंट काम कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "सिंगापुर में लोग राहुल गांधी को PM बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वे न तो वोटर हैं और न ही भारतीय। ये अकाउंट फेक हैं... वेस्ट एशिया, सिंगापुर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्हें विदेशों से महानता के सर्टिफिकेट मिल रहे हैं... हमारे देश में नैरेटिव विदेशी धरती से सेट किए जा रहे हैं।"

इसके साथ ही भाजपा ने दावा किया कि कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा का 'एक्स' अकाउंट भी अमेरिका में स्थित है। भाजपा मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने विभिन्न 'एक्स' अकाउंट दिखाए, जिनके बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि वे विदेश से बनाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के 'वोट चोरी' के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर चुनाव आयोग, भाजपा-आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया अभियान का प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इन आरोपों को मूर्खतापूर्ण करार देते हुए इसे ध्यान भटकाने वाला बताया है।

2014 से ही नहीं छोड़ रहे कोई कसर

पात्रा ने कहा, "2014 से ही कांग्रेस खासकर राहुल गांधी, उनकी सोशल मीडिया और सलाहकार टीम और वामपंथी दलों के जाने-माने चेहरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया, "इसके लिए उन्होंने विदेशी ताकतों की मदद लेने से भी परहेज नहीं किया।" उन्होंने कांग्रेस पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और अमेरिका समेत कई देशों में 'एक्स' पर अपने अकाउंट बनाने का भी आरोप लगाया ताकि भारत में भाजपा-आरएसएस और मोदी सरकार के खिलाफ एक "विमर्श" गढ़ा जा सके।

विदेश में देश के खिलाफ बकवास करते हैं राहुल

संबित पात्रा ने कहा, “राहुल गांधी विदेश जाकर देश के खिलाफ बकवास करते हैं। उन्होंने भारत में सिविल वॉर भड़काने की पूरी कोशिश की। वह विदेश गए और दूसरे देशों से अपील की कि भारत में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, और उन्हें आकर हमें बचाना चाहिए। वह RSS और BJP की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं। उनकी पार्टी कहती है कि वह सड़कों पर उतरेगी और भारत में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा करेगी। वह विदेश जाकर भारत के हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गनाइज़ेशन के खिलाफ बोलते हैं... उन्हें पूरी तरह से रिजेक्ट करने और साइडलाइन करने का समय आ गया है। INDIA अलायंस अब समझ गया है कि यह मिडास टच नहीं, बल्कि सैड टच है... वह जिसे भी छूते हैं, वह सैड टच से हार जाता है... उत्तर प्रदेश में क्या हुआ?... बिहार में क्या हो रहा है? कर्नाटक में 'कौन बनेगा मुख्यमंत्री' का खेल चल रहा है। राहुल गांधी पॉलिटिशियन बनने के लायक नहीं हैं। वह विदेशी धरती से भारत के खिलाफ भड़काने के लायक हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहने की ज़रूरत है...”

एक्स के नए फीचर के खुली पोल

पात्रा ने कहा, "यह बात तब सामने आई है जब कुछ दिन पहले 'एक्स' ने एक नया फीचर पेश किया है जिसके जरिए खाताधारकों की लोकेशन, खाता बनाने की तारीख व अन्य जानकारियां मिल सकती हैं।" इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि इस फीचर का इस्तेमाल करने के बाद, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का 'एक्स' अकाउंट अमेरिका में पाया गया। उन्होंने कहा, “महाराष्ट्र कांग्रेस का 'एक्स' अकाउंट आयरलैंड में स्थित है। अब उन्होंने इसे भारत में बदल दिया है। लेकिन जब यह अकाउंट बनाया गया था, तब यह आयरलैंड में स्थित था। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड एंड्रॉइड ऐप के जरिए जुड़ा है, हालांकि यह भारत में स्थित है।” भाजपा नेता ने कहा कि नए एक्स फीचर के आने के बाद कांग्रेस और वामपंथी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े कई 'एक्स' अकाउंटों के लोकेशन की जानकारी या तो भारत में बदल दी गई है या उसे छिपा दिया गया है।

