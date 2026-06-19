थलपति विजय: राहुल गांधी के बर्थडे पर विजय ने खोला दिल, खास अंदाज में बधाई; स्टालिन के विश से गायब हो गया ‘ब्रदर’

तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस ने डीएमके का साथ छोड़ दिया था। कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए विजय की TVK से हाथ मिला लिया। इसे टीएमसी ने विश्वासघात बताया था।

सुपरस्टार थलपति विजय की एंट्री के बाद तमिलनाडु की राजनीति अब बदली हुई नजर आ रही है। इसका ताजा नजारा राहुल गांधी के बर्थडे के मौके पर भी देखने को मिला। कभी राहुल गांधी को ब्रदर कहकर बर्थडे विश करने वाले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने आज राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई तो दी, पर अंदाज बदल गया। अब राहुल गांधी उनके ब्रदर नहीं रहे। राहुल स्टालिन के लिए अब सिर्फ विपक्ष के नेता हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राहुल गांधी को खास अंदाज में बधाई दी।

गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 19 जून यानी शुक्रवार को 56 साल के हो गए। इस मौके पर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेताओं ने बधाई संदेश भेजें। इस बीच कुछ खास संदेशों ने सबका ध्यान खींचा। इनमें से एक रहा विजय का संदेश। विजय ने राहुल गांधी को बर्थडे विश करते हुए माय डियर ब्रदर लिखकर संबोधित किया।

क्या बोले विजय? तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) के लीडर विजय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ''मेरे प्रिय भाई, लोकसभा में विपक्ष के माननीय नेता राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप हमारे महान राष्ट्र भारत के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और समाज के सभी वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगाते अपनी आवाज उठाते रहें। मैं आपके लंबी आयु और जीवन में सफलता की कामना करता हूं।''

स्टालिन का बदल गया अंदाज वहीं इस मौके पर DMK प्रमुख की नाराजगी की एक झलक भी दिखी। पिछले साल तक राहुल गांधी और स्टालिन के बीच का रिश्ता बेहद निजी और वैचारिक माना जाता था, लेकिन इस साल के ट्वीट में वह गर्मजोशी पूरी तरह गायब दिखी। पिछले साल स्टालिन ने इस मौके पर लिखा था, "मेरे वैचारिक भाई राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम खून से नहीं, बल्कि विचार, दूरदर्शिता और उद्देश्य से जुड़े हैं। आप मजबूती से खड़े रहें और साहस के साथ नेतृत्व करते रहें। एक उज्जवल भारत की ओर हमारे मार्च में, जीत हमारी होगी।" वहीं इस साल उनका अंदाज बदला हुआ दिखा। स्टालिन ने लिखा, “माननीय विपक्ष के नेता थिरु. राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई। आपके अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की कामना करता हूं।”

चुनाव के ठीक बाद टूटा था द्रमुक-कांग्रेस का गठबंधन गौरतलब है कि बीते मई महीने में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में स्टालिन के नेतृत्व वाली द्रमुक को बड़ी का सामना करना पड़ा। चुनावों के नतीजों के बाद 6 मई को कांग्रेस ने अचानक द्रमुक से अपना पुराना नाता तोड़ लिया और विजय की टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे दिया। इस पर DMK बुरी तरह खफा हो गई। DMK ने कहा कि कांग्रेस ने उसके साथ विश्वासघात किया है। यही नहीं, पार्टी इतनी नाराज हो गई कि द्रमुक नेतृत्व ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा कि अब उनके सांसदों के लिए संसद में कांग्रेस सांसदों के साथ बैठना उचित नहीं। इसके साथ ही, कभी विपक्षी इंडिया गठबंधन का मुख्य हिस्सा रही द्रमुक ने 8 जून को हुई गठबंधन की बैठक से भी दूरी बना ली और यह तक कह दिया कि पार्टी अब इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है।

पीएम मोदी ने भी भेजी शुभकामनाएं राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुभकामनाएं भेजी हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं।'' वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस सांसद को बधाई देते हुए लिखा, ''राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान के आदर्शों के प्रति आपकी अटूट निष्ठा और वंचित लोगों की आवाजों के लिए आपका संघर्ष लाखों लोगों के लिए प्रेरणास्रोत रहा है।"