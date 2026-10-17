यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना....मोदी-शाह जानते हैं; राहुल गांधी का बड़ा हमला
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आवाज दबाने के लिए महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को बड़ा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि आवाज दबाने के लिए महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। राहुल गांधी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस महिलाओं के साथ बर्बरता की हदें पार कर रही है। उन्होंने लिखा है कि यौन उत्पीड़न, कपड़े खींचना और निजी अंगों पर हमला - लोकतंत्र के लिए आवाज उठाने वाली छात्राओं और महिलाओं के साथ काफी ज्यादती हो रही है।
आपबीती सुना रही हैं लड़कियां
राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें वह कुछ लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसमें वह लड़कियां अपने साथ हुई आपबीती सुना रही हैं। एक लड़की बताती है कि उसे फ्रैक्चर हुआ है। वहीं, एक अन्य लड़की पुलिस अधिकारी का नाम लेते हुए कहती है, ‘एसीपी लांबा जी गाली देकर बोलते हैं कि इन सारी लड़कियों को इनके प्राइवेट पार्ट्स से पकड़-पकड़कर डालो। यह शर्म के मारे खुद ही चली जाएंगी।’
एक अन्य लड़की ने आरोप लगाया कि कपड़े खींचे जा रहे हैं। लड़कियों के आधे कपड़े ऊपर हो जा रहे हैं। हमें टाइम तक नहीं दे रहे हैं कि हम अपने कपड़े सही कर पाएं। उसने आगे कहा कि हमें पिन भी चुभाई गई।
लड़की बोली-हमें तो लाठी खाने को मिलती है
वीडियो में शामिल एक अन्य लड़की कहती है कि इन दिनों तो हमें नाश्ते में लाठी खाने को मिलती है। यहां तक कि कभी-कभी शाम के वक्त भी। इस लड़की ने आरोप लगाया कि इस वक्त हमारे ऊपर दो-तरफा हमला हो रहा है। एक तरफ तो हमारे लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। एसआईआर के जरिए हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं। जब हम इसे बचाने के लिए जमीन पर उतर रहे हैं तो हमें वहां भी निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी ने लड़कियों से बात करते हुए आरोप लगाया कि देश में बड़ी संख्या में लोग लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेट, अचानक सोचता है कि वह राजा है। वह जो चाहे कर सकता है। उसे लोकतंत्र में भरोसा नहीं है।
इन्हें लोकतंत्र में यकीन नहीं
राहुल गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। मोहन भागवत लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। यहां तक आरएसएस में भी बड़ी संख्या में लोग इसमें यकीन नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि यह सब आवाजों को दबाने की उस साजिश का हिस्सा है, जिसमें इतना डरा दो, इतना अपमानित करो कि कोई दोबारा सवाल उठाने की हिम्मत ही न करे। उन्होंने अपनी पोस्ट में आरोप लगाया कि मोदी-शाह जानते हैं कि जिस दिन सत्ता हाथ से गई, उस दिन उनकी मनमानी की कहानी खत्म। उनका यही डर पुलिस तक पहुंचता है और हिंसा बनकर देश के युवाओं और महिलाओं पर टूट रहा है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।