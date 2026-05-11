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PM मोदी की 7 अपीलें उपदेश नहीं नाकामी; पेट्रोल, सोना और WFH वाली बात पर बरसे राहुल गांधी

Surya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बात उपदेश नहीं है बल्कि नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आखिर अपने 12 सालों के कार्यकाल में देश को मोदी सरकार ने क्या दिया है। लोगों को बताना पड़ रहा है कि क्या वे क्या खरीदें और क्या नहीं।

PM मोदी की 7 अपीलें उपदेश नहीं नाकामी; पेट्रोल, सोना और WFH वाली बात पर बरसे राहुल गांधी

पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से 7 अपील की हैं। खासतौर पर लोगों से वर्क फ्रॉम होम करने की अपील की है और पेट्रोल-डीजल आदि की खपत को भी सीमित करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील को एक वर्ग ने देश हित में माना है तो वहीं कुछ लोग इसे सरकार की नाकामी से जोड़ रहे हैं। अब नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की बात उपदेश नहीं है बल्कि नाकामी के सबूत हैं। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आखिर अपने 12 सालों के कार्यकाल में देश को मोदी सरकार ने क्या दिया है। हालात यहां तक हैं कि लोगों को बताना पड़ रहा है कि क्या वे क्या खरीदें और क्या नहीं।

राहुल गांधी ने लिखा, 'मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे - सोना मत ख़रीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं - ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुक़ाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है - क्या ख़रीदे, क्या न ख़रीदे, कहां जाए, कहां न जाए।' इसके आगे कांग्रेस सांसद लिखते हैं कि हर बार ज़िम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि ख़ुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब Compromised PM के बस की बात नहीं।

राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के एक और सांसद कार्ति चिदंबरम ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी स्थिति कैसे पैदा हुई है। यह बताने के लिए सरकार को संसद का सत्र बुलाना चाहिए। सरकार को पूरे देश को बताना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है, जिसके चलते ऐसी अपीलें करनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पूरे देश को भरोसे में लिया जाना जरूरी है। अचानक से ऐसी अपीलें करने या फिर कोई फैसला ले लेने वाली बात सही नहीं रहेगी। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक कार्यक्रम के दौरान ऐसी अपील की थी।

किसानों से भी पीएम मोदी की अपील, नैचुरल फार्मिंग करें

इसमें उन्होंने कहा था कि जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम को ही प्राथमिकता दें। इसके अलावा उनकी अपील थी कि सोने की खरीद अगले एक साल तक कम कर दें और संभव हो तो बंद कर दें। विदेश यात्रा की बजाय देश में ही घूमने को भी उन्होंने प्राथमिकता दी थी। वहीं स्वदेशी का प्रयोग, सार्वजनिक वाहनों से चलते को बढ़ावा देने की अपील भी उन्होंने की है। उनकी एक अपील किसानों से भी थी कि वे फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर दें।

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Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


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