E-20 बना 420, देश की टंकी में क्या भर रहे! राहुल गांधी ने PM मोदी को फिर दी बहस की चुनौती

हाल ही में बेंगलुरु की ओर से जारी जांच रिपोर्ट के मुताबिक कई कंपनियों के नमूनों में एथेनॉल की मात्रा 31.2 फीसदी और 30.5 फीसदी मिली है। इस पर हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी क्या बोले?

कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में पेट्रोल में तय मानकों से अधिक एथनॉल की मिलावट मिलने की खबर सामने आने के बाद बवाल मच गया है। आरोप है कि कई बड़ी तेल कंपनियों के नमूनों की जांच में 20 फीसदी से कहीं ज्यादा एथनॉल मिला है। इसके बाद अब कांग्रेस सरकार पर हमलवार हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बयान में तंज कसते हुए कहा है कि E-20 अब 420 बन गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि लोग महंगे पेट्रोल का पैसा दे रहे हैं लेकिन टंकी में एथनॉल भरा जा रहा है।

राहुल गांधी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में यह बातें लिखीं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, “E20 बना 420- जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी! मोदी सरकार कहती है- पेट्रोल में 20 फीसदी एथनॉल है। कर्नाटक सरकार ने 7 जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई। नतीजा देखिए: 14 में से 11 सैंपल में 20 फीसदी से ज्यादा एथनॉल, IOCL में 31.2 फीसदी, HPCL में 30.5 फीसदी।”

चुनने का भी विकल्प नहीं- राहुल गांधी राहुल गांधी ने कहा कि चाहें सरकारी कंपनी हों या प्राइवेट सबमें सीमा से ऊपर एथनॉल मिला। उन्होंने कहा, “मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथेनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं। मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है, चुनने का कोई विकल्प नहीं।”

राहुल गांधी ने सरकार से इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन लेने की अपील भी की। वहीं अपनी खुली बहस वाली चुनौती को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा, “डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे कि आपकी नीतियों से असल में फायदा किसे हो रहा है?”

क्या है पूरा मामला दरअसल यह पूरा मामला तब सामने आया जब बीते शुक्रवार को कर्नाटक ने केंद्र की एथनॉल-ब्लेंडिंग नीति के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा बेचे जा रहे पेट्रोल में एथनॉल की मात्रा तय सीमा से कहीं अधिक है। राज्य ने कम माइलेज और गाड़ी के रखरखाव के लिए बढ़ते खर्च से हुए नुकसान के लिए केंद्र सरकार से मुआवजे की मांग भी की।

राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने बताया कि बेंगलुरु शहरी क्षेत्र सहित सात जिलों से लिए गए पेट्रोल के 63 नमूनों की जांच में एथनॉल की मात्रा ई20 मानक से काफी अधिक मिली है। बेंगलुरु स्थित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्वतंत्र जांच में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल में 31.2 फीसदी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के ईंधन में 30.5 फीसदी, भारत पेट्रोलियम के 'स्पीड' में 26.5 फीसदी, नायरा में 26.1 फीसदी और शेल के पेट्रोल में 25.5 फीसदी एथनॉल पाया गया है। मंत्री ने कंपनियों की जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है।