Hindi NewsIndia NewsRahul Gandhi Attacks by Mentioning Indira Gandhi says That Woman had more Power than this Man
इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था, इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला

इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में था, इंदिरा गांधी का जिक्र कर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला

संक्षेप: राहुल गांधी ने  आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। उनमें न तो दृष्टिकोण है और न ही दम है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि इस मर्द (पीएम मोदी) से ज्यादा दम उस महिला (इंदिरा गांधी) में था।

Thu, 30 Oct 2025 03:34 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ रुकवाने का दावा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 50 बार अपमान किया है, लेकिन मोदी ‘डरपोक’ हैं और उनमें यह कहने का दम नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के समय का उल्लेख करते हुए कहा, ‘1971 में अमेरिका ने अपनी नौसेना का सातवां बेड़ा भेजा, लेकिन इंदिरा गांधी ने साफ कह दिया था कि हम आपकी नौसेना से नहीं डरते, हमें जो करना होगा, हम करेंगे।'' उन्होंने आगे कहा, 'इंदिरा गांधी महिला थीं, लेकिन इस मर्द (मोदी) से ज्यादा दम उस महिला (इंदिरा गांधी) में था।'

उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने संबंधी ट्रंप के दावे का हवाला देते हुए कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति ने 50 बार भारत के प्रधानमंत्री का अपमान किया...ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि सात विमान गिराए गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में यह कहने का दम नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं।’ उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से मिलने के लिए विदेश जाना था, लेकिन वह डर गए और नहीं गए।

उन्होंने नालंदा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह दावा भी किया कि बिहार में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और ‘नागपुर’ (आरएसएस) चला रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनने पर नालंदा को एक फिर शिक्षा का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया, ‘नरेन्द्र मोदी जी डरपोक हैं। उनमें न तो दृष्टिकोण है और न ही दम है।’ राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने व्यापार नहीं करने का हवाला देकर भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल मई में संघर्ष विराम करवाया था। भारत ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि इस साल मई में पाकिस्तान के सैन्य परिचालन महानिदेशक (डीजीएमओ) द्वारा संपर्क किए जाने पर सैन्य कार्रवाई रोकने पर विचार हुआ था।

'पीएम मोदी के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल'

राहुल गांधी ने फिर से यह दावा किया, ‘नरेंद्र मोदी जी के हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। वह जो बटन दबाते हैं, वही चैनल नीतीश चालू कर देते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘नीतीश कुमार जी सरकार नहीं चला रहे हैं। सरकार मोदी जी, अमित शाह और नागपुर चलाते हैं।’’ राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे बिहार के ईमानदार और मेहनती युवाओं को नुकसान होता है। उन्होंने यह दावा फिर किया कि छठ पूजा के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए यमुना के निकट साफ पानी का एक तलाब बनाया गया था।

‘दो तरह के हिंदुस्तान हैं’

कांग्रेस ने कहा, ‘‘अमित शाह कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है, लेकिन अदाणी को एक रुपये में जमीन मिल जाती है।’’ राहुल गांधी ने कहा, ‘‘दो तरह का हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान बड़े उद्योगपतियों का है और दूसरा दलितों, अति पिछड़ों, पिछड़ों और गरीबों का है।’’ उन्होंने दावा किया कि देश में सरकारी संपत्तियों को अंबानी और अदाणी के हवाले कर दिया गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘क्या आप चाहते हैं कि बिहार देश के लिए मजदूर पैदा करने वाला बने? ऐसा बिहार नहीं चाहिए। हमें नालंदा विश्वविद्यालय वाला बिहार चाहिए जब पूरी दुनिया के लोग शिक्षा के लिए बिहार आते थे।’’ उन्होंने कहा, ‘हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब फोन के पीछे ‘मेड इन बिहार’ और ‘मेड इन नालंदा’ लिखा हो...हम चाहते हैं कि चीन के युवा ‘मेड इन बिहार’ का फोन और टी-शर्ट खरीदें।’

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

Rahul Gandhi Narendra Modi Bihar Elections
