NEET पेपर लीक मामले में राहुल गांधी की हुंकार, बोले-धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे

NEET- UG पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोर्चा खोले हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता ने लिखा कि इस मुद्दे पर सरकार बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रधान के इस्तीफे तक हम नहीं रुकेंगे।

देश की सबसे बड़ी मेडीकल प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) पेपर लीक के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते और पेपर लीक को रोकने के लिए कुछ फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बन जाता। बता दें, राहुल गांधी इससे पहले भी नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर चुके हैं।

रविवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर राहुल गांधी ने हैदराबाद में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा किए जा रहे एक प्रदर्शन का वीडियो साझा किया। इस वीडियो के कैप्शन में राहुल गांधी ने लिखा, "जब देश का लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर है और पीएम चुप्पी साधे हुए हैं। सरकार जवाब देने में नहीं, बल्कि बचने में लगी हुई है।"

राहुल ने आगे लिखा, "जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता और नीट पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता, तब तक हम नहीं रुकेंगे।"

गौरतलब है कि 3 मई को देश के 551 शहरों में आयोजित की गई नीट यूजी की परीक्षा को पेपर लीक की वजह से रद्द कर दिया गया था। इस वजह से करीब 22 लाख बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया था। सरकार ने पेपर लीक के मामले पर सीबीआई को लिखित शिकायत भेजी। इसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की।

सीबीआई की जांच में इस पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े हुए मिले। इसके मुख्य केंद्र में राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा रहे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इस सीबीआई ने छापेमारी की। अभी तक इस मामले में करीब एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मुख्य तौर पर वह लोग शामिल हैं, जिनके पास से लीक हुआ पेपर बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कई शिक्षक भी शामिल हैं।

NTA और शिक्षा मंत्रालय पर दबाव देश की सबसे बड़ी परीक्षा के लीक होने की खबर के साथ ही एनटीए और शिक्षा मंत्रालय एक बार फिर से दबाव में आ गया। संसदीय समिति ने एनटीए और शिक्षा मंत्रायल के अधिकारियों को बुलाया और उनसे गहन पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उनसे पूछा गया कि आखिर इतने बड़े स्तर पर चूक हुई कैसे? और आखिर कैसे 2024 के पेपर लीक मामले के बाद भी एनटीए ने कोई प्लानिंग नहीं की। इसके बाद सरकार द्वारा कंप्यूटर आधारित पेपर की भी जानकारी ली गई।