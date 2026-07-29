संसद से 500 मीटर की दूरी पर छात्रों से हुई बर्बरता, 5 तस्वीरें दिखा राहुल ने खोला मोर्चा
नेता विपक्ष ने कहा कि मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है लेकिन उससे मुझे वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि मुझसे कहा गया कि माफी मांगों तो बोलने देंगे। मैंने साफ कह दिया कि मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। उलटे अमित शाह को जाना होगा।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स कर आरोप लगाया कि पिछले हफ्ते 20 जुलाई को छात्रों और युवाओं के संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा की गई बर्बरता के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। उन्होंने कहा कि बिना उनकी इजाजत के छात्रों पर पैलेट गन नहीं चलाए जा सकते हैं। राहुल ने कहा कि छात्रों पर जिस सुरक्षा बल ने पैलेट गन चलाई है, वो या तो दिल्ली पुलिस है या फिर CRPF की विंग RAF, और दोनों ही एजेंसियां अमित शाह के अंदर आती है। राहुल ने कहा कि जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में थे, उन पर पुलिस ने जानबूझकर और सोची समझी साजिश के तहत अत्याचार किया। उन पर पैलेट गन चलाया गया। राहुल गांधी ने छात्रों पर हुई बर्बरता की पांच तस्वीरें दिखाते हुए कहा कि संसद से मात्र 500 मीटर की दूरी पर देश के बच्चों को मारा गया।
राहुल ने कहा, “एक पीड़ित से मैं मिला, जिसके शरीर में पैलेट्स थे। आंख में पैलेट गई, उसे दिखता नहीं है। शॉक बेटन, लाठी किलों के साथ स्टूडेंट्स को मारा गया। महिला को पुलिसवालों ने थप्पड़ मारा। ये आज मैंने बतौर नेता विपक्ष संसद में उठाने की कोशिश की, लेकिन बोलने नहीं दिया गया। स्पीकर से कई बार कहा कि प्लीज हाउस को ऑर्डर में लाइए, लेकिन ऐसा नहीं किया। मुझे बोलने नहीं दिया गया। मुझसे कहा कि माफी मांगों तो बोलने देंगे। मैंने साफ कह दिया कि मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। अमित शाह गृह मंत्री हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल बिना होम मिनिस्टर के इजाजत के नहीं किया जा सकता है। अगर गोली, पैलेट गन चलाने की बात आती है तो लास्ट कॉल गृह मंत्री और पीएम की होती है।”
मुद्दे उठाना मेरा अधिकार, मुझे रोका गया
नेता विपक्ष ने कहा कि मुद्दे उठाना मेरा अधिकार है लेकिन उससे मुझे वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस-आरएफ ने हिंसा की और दोनों ही गृह मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। 25 जुलाई को मैंने गृह मंत्री को लेटर लिखकर दो सवाल पूछे कि आपने पैलेट गन का अप्रूवल दिया, हां या नहीं। दूसरा सवाल- सादे कपड़ों में जो लोग दिख रहे थे, जो कि लाठी से मार रहे थे, वे कहां से आए। इन सवालों का जवाब नहीं मिला। लेटर का कोई जवाब नहीं आया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि युवाओं पर बर्बरता करने वाले अमित शाह को तो जाना होगा।
गोली चली ही नहीं, वो तो आंसू गैस के गोले थे
बता दें कि राहुल गांधी के आरोपों पर लोकसभा में जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने दो टूक कहा था कि प्रदर्शनकारी छात्रों और युवाओं पर गोली नहीं चलाई गई थी बल्कि उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। लोकसभा में राहुल की बातों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, "बार-बार यह साफ किया गया है कि कोई गोली नहीं चलाई गई; आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। चूंकि कोई गोली नहीं चलाई गई, इसलिए आदेश जारी करने का सवाल ही नहीं उठता। और ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार मजिस्ट्रेट के पास होता है, मंत्री के पास नहीं..."
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लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।