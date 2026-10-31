मोदी-शाह से भी निपट लेंगे, लेकिन उनका हथियार पहला टारगेट, ज्ञानेश कुमार पर राहुल गांधी
राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी शाह से तो निपट लेंगे, लेकिन पहले उनके छोड़े गए हथियार ज्ञानेश कुमार को निपटा दें।
राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी शाह से तो निपट लेंगे, लेकिन पहले उनके छोड़े गए हथियार ज्ञानेश कुमार को निपटा दें। इंडिया गठबंधन के सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम में, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि मोदी और शाह शायद टॉप पर हैं। हम उनसे निपटेंगे, लेकिन आप उनके औजार हैं, और इसलिए आप हमारा पहला टारगेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानेश कुमार सोचते हैं, या उनके नीचे पांच या सात लोग सोचते हैं कि बेदाग रहने से वो बच जाएंगे तो मैं उन्हें प्यार और स्नेह के साथ यह सुझाव देना चाहूंगा कि देश में क्या हो रहा है, उस पर एक नजर डालें।
हम भागने नहीं देंगे
राहुल गांधी ने आगे कहा कि हम आपको भागने नहीं देंगे। मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूं जिन्होंने भारत पर यह हमला किया है। ज्ञानेश कुमार सिर्फ एक हिस्सा हैं और भी कई लोग हैं। हमें पता है कि वे कौन हैं। हम गहराई से समझते हैं कि वह कौन हैं। उन्होंने आगे कहा कि यह आपके लिए एक चेतावनी है। चीजें बदल रही हैं। कृपया इस चेतावनी को सुनें और समझें कि यह एक नया राजनीतिक हथियार है, जो बाग में बैठा है और अगर आप अपनी राह पर चलते रहे तो यह हथियार आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा।
ज्ञानेश कुमार का हो ट्रायल
राहुल गांधी ने कहा कि मैं यह प्यार और स्नेह के साथ कह रहा हूं। हम बुरे या दुष्ट लोग नहीं हैं, लेकिन हम संविधान और हमारी जनता की आवाज़ की रक्षा करेंगे। मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं कि ज्ञानेश कुमार का महाभियोग ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें राजद्रोह के लिए कोर्ट में भी ट्रायल होना चाहिए ताकि न्याय मिल सके।
बस एक छोटी सी बात कहनी है
राहुल गांधी ने कहा कि मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 13.3 करोड़ वोटर हटा दिए गए। यह हर सातवें भारतीय में से एक है। भारत के 15 फीसदी वोटर हटा दिए गए है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में, इन वोटरों ने कथित तौर पर वोट किया। विपक्ष और विजेताओं के बीच फर्क सिर्फ 3 फीसदी वोट का था। यानी यह चुनाव 3 फीसदी वोटों से जीता गया। अब खुद चुनाव आयोग कह रहा है कि उन 15 फीसदी वोटरों को कभी वोट नहीं देना चाहिए था। इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग खुद यह कह रहा है कि 2024 की लोकसभा चुनाव अवैध चुनाव है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।