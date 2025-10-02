Rahul Gandhi at EIA University in Colombia says Attack On Democracy Biggest Threat To India BJP hits back भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…विदेश में जाकर ऐसा क्या बोले राहुल गांधी, भड़क गई भाजपा, India News in Hindi - Hindustan
भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा…विदेश में जाकर ऐसा क्या बोले राहुल गांधी, भड़क गई भाजपा

राहुल गांधी ने कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में कहा है कि लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी कोलंबिया के ईआईए विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग छात्रों को संबोधित कर रहे थे।

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 04:23 PM
लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कोलंबिया में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और यह देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में इस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है। अब राहुल गांधी के इस बयान से भाजपा भड़क गई है और उन पर विदेश जाकर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया है।

इससे पहले कोलंबिया की एक यूनिवर्सिटी में एक आयोजित एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा, "भारत में कई धर्म, परंपराएं और भाषाएं हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी के लिए जगह प्रदान करती है। लेकिन इस समय, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हर तरफ से हमला हो रहा है।" राहुल गांधी ने आगे कहा, “भारत दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है और वह बेहद आशावादी हैं लेकिन साथ ही कुछ कमियां भी हैं, कुछ जोखिम हैं जिनसे भारत को पार पाना होगा। सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र पर हो रहा हमला है।”

राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा, “अलग अलग परंपराओं, धर्मों और विचारों को साथ आने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है और उस जगह को बनाने का सबसे अच्छा तरीका लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वर्तमान में, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर बड़ा हमला हो रहा है।”

उन्होंने आगे कहा देश के लिए दूसरा खतरा अलग-अलग हिस्सों में आई दरार है। राहुल ने कहा, “लगभग 16-17 अलग-अलग भाषाएं और अलग-अलग धर्म हैं। इन विभिन्न परंपराओं को पनपने देना, उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की जगह देना, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम वह नहीं कर सकते जो चीन करता है, लोगों को दबाना और एक सत्तावादी व्यवस्था चलाना।”

भाजपा भड़की

राहुल गांधी की इन टिप्पणियों पर भाजपा नेपलटवार किया है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि राहुल गांधी एक बार फिर प्रोपेगेंडा लीडर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, “राहुल गांधी एक बार फिर LoP- लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा- की तरह व्यवहार कर रहे हैं। विदेश जाकर भारतीय लोकतंत्र पर हमला करते हैं! आखिरकार, वह भारत से लड़ना चाहते हैं! कभी अमेरिका और ब्रिटेन से हमारे मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं और अब यह।”

