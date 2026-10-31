रामलीला मैदान में महारैली से पहले राहुल गांधी की अपील, बोले- प्रोटेस्ट कीजिए साथ में खरीदारी भी…
राहुल गांधी ने कल दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारियों से यहां आकर रैली के साथ- साथ खरीदारी करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश भर से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं, वह यहां आकर कुछ खरीदारी भी करें।
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां कल दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने जा रही हैं। पार्टियों का दावा है कि इस रैली में देश भर से लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। त्योहारी सीजन में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के आने से एक हवा बनी हुई है कि व्यापारियों का काम धंधा ठप हो जाएगा। अब इसी समस्या का समाधान देते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे लोग, यहां आकर कुछ खरीदारी भी करें, जिससे व्यापारियों को भी फायदा हो।
सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि उन्हें यह मालूम है कि रैली की वजह से दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भाजपा डरी हुई है, इसलिए यह अफवाह फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा, "मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है।"
इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा, "कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं। त्यौहारों का मौसम है। दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है। मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें। प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए। व्यापारियों का फायदा हो जाएगा।" उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में बड़ा मार्च भी होगा और साथ ही साथ व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को फायदा भी होगा।
बता दें, आने वाले दो हफ्तों में पूरा भारत त्योहारी सीजन में डूबा रहेगा। 6 तारीख को धनतेरस है। उसके बाद पूरा हफ्ता दीवाली और भाई दूज में होगा। दीवाली भारतीय बाजार के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आती है। विपक्ष की इस महारैली को लेकर व्यापारियों की तरफ से चिंता जताई गई थी कि इससे त्योहारी मौसम में उन्होंने जो सामान खरीदकर रखा है, उसकी बिकवाली नहीं हो पाएगी। इससे काफी नुकसान होगा।
बता दें, 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने इस मामले में राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को पत्र लिखकर इस प्रदर्शन की तारीख में बदलाव करने की अपील की थी। उनका तर्क था कि 11 नवंबर के क बाद त्योहारी सीजन खत्म हो जाता है, ऐसे में इस तारीख के बाद यह रैली रखी जा सकती है।
CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि संगठन ने राहुल गांधी से तीन बार संपर्क किया, लेकिन वे तारीख बदलने के लिए राजी नहीं हुए। CTI के अनुसार, मध्य दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लगभग 20 प्रमुख थोक और खुदरा बाजारों (जिनमें कनॉट प्लेस और चांदनी चौक जैसे बड़े शॉपिंग इलाके शामिल हैं) में रोजाना 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है, जिस पर इस रैली का असर पड़ सकता है। गोयल ने जोर देकर कहा कि उनका संगठन रैली के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि 10 लाख लोगों की भीड़ और 15,000 से 20,000 वाहनों के आने से व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह ठप हो सकती हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें