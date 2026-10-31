रामलीला मैदान में महारैली से पहले राहुल गांधी की अपील, बोले- प्रोटेस्ट कीजिए साथ में खरीदारी भी…

राहुल गांधी ने कल दिल्ली आ रहे प्रदर्शनकारियों से यहां आकर रैली के साथ- साथ खरीदारी करने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि देश भर से लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं, वह यहां आकर कुछ खरीदारी भी करें।

कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां कल दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने जा रही हैं। पार्टियों का दावा है कि इस रैली में देश भर से लाखों की संख्या में लोग शामिल होने के लिए आ रहे हैं। त्योहारी सीजन में लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारियों के आने से एक हवा बनी हुई है कि व्यापारियों का काम धंधा ठप हो जाएगा। अब इसी समस्या का समाधान देते हुए लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि रैली में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे लोग, यहां आकर कुछ खरीदारी भी करें, जिससे व्यापारियों को भी फायदा हो।

सोशल मीडिया पर शेयर किए एक वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि उन्हें यह मालूम है कि रैली की वजह से दुकानदारों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन भाजपा डरी हुई है, इसलिए यह अफवाह फैला रही है। राहुल गांधी ने कहा, "मैं जानता हूं व्यापारियों को रैली नुकसान नहीं पहुंचाएगी। BJP डरी हुई है इसलिए अफवाह फैला रही है।"

इससे पहले उन्होंने कार्यकर्ताओं से दिल्ली में खरीदारी करने की अपील की। उन्होंने कहा, "कल लाखों लोग रामलीला मार्च के लिए दिल्ली आ रहे हैं। त्यौहारों का मौसम है। दिवाली, छठ, भाईदूज का समय है। मैं चाहता हूं जो लाखों लोग बाहर से दिल्ली आ रहे हैं, वो यहां के व्यापारियों की मदद करें। प्रोटेस्ट, मार्च, रैली कीजिए, साथ में थोड़ी सी खरीदारी भी कीजिए। व्यापारियों का फायदा हो जाएगा।" उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में बड़ा मार्च भी होगा और साथ ही साथ व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को फायदा भी होगा।

बता दें, आने वाले दो हफ्तों में पूरा भारत त्योहारी सीजन में डूबा रहेगा। 6 तारीख को धनतेरस है। उसके बाद पूरा हफ्ता दीवाली और भाई दूज में होगा। दीवाली भारतीय बाजार के लिए एक बेहतरीन अवसर लेकर आती है। विपक्ष की इस महारैली को लेकर व्यापारियों की तरफ से चिंता जताई गई थी कि इससे त्योहारी मौसम में उन्होंने जो सामान खरीदकर रखा है, उसकी बिकवाली नहीं हो पाएगी। इससे काफी नुकसान होगा।

बता दें, 'चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' (CTI) ने इस मामले में राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं को पत्र लिखकर इस प्रदर्शन की तारीख में बदलाव करने की अपील की थी। उनका तर्क था कि 11 नवंबर के क बाद त्योहारी सीजन खत्म हो जाता है, ऐसे में इस तारीख के बाद यह रैली रखी जा सकती है।