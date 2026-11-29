परिसीमन के मुद्दे पर स्टालिन को मनाने के लिए इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता इस वक्त डीएमके चीफ के घर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले बीआरएस के केटी रामाराव ने कांग्रेस नेताओं के स्टालिन से मिलने पर सवाल उठाया।

केंद्र सरकार की तरफ से आई परिसीमन बिल की गुगली पर इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ महीने पहले ही स्टालिन को साइड करके विजय का हाथ थामने वाली कांग्रेस पार्टी अब उन्हें मनाने की जुगत लगा रही है। इसी बीच तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी प्रमुख केटीआर ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अभी कुछ महीने पहले ही स्टालिन का साथ छोड़ चुकी थी। फिर अब वह किस मुंह से उनसे मुलाकात कर रही है?

परिसीमन बिल के मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन कर चुके केटीआर ने स्टालिन से अपने बयान पर कायम रहने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने स्टालिन को मनाने के लिए पहुंची इंडिया ब्लॉक की टीम पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा, "खड़गे और सोनिया गांधी जी स्टालिन जी से मिलने जा रहे हैं। वही स्टालिन, जिन्हें उन्होंने दो महीने पहले छोड़ दिया था। तो अब वे किस मुंह से वहां जाएंगे, मुझे नहीं पता।" उन्होंने सवाल किया कि आखिर इन दो महीनों में दोनों पार्टियों के बीच में ऐसा क्या बदल गया कि कांग्रेस स्टालिन को मनाने के लिए पहुंच गई है।

स्टालिन और कांग्रेस के बीच का टकराव स्टालिन और कांग्रेस पार्टी पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव भी दोनों ने एक साथ ही लड़ा था। लेकिन डीएमके की हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने थलपति विजय का हाथ थाम लिया। इससे नाराज डीएमके ने कांग्रेस से अपना केंद्रीय और राज्य स्तरीय गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों ही तरफ से शब्दों के तीखे बाण चलाए गए।