गले मिले राहुल गांधी और एमके स्टालिन, हाथ भी मिलाया; डिलिमिटेशन पर बनेगी बात?
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ चेन्नई पहुंचे। उन्होंने डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से उनके घर पर मुलाकात की और डिलिमिटेशन मुद्दे पर चर्चा की।
डिलिमिटेशन को लेकर चल रहे सियायी रार के बीच चेन्नई से जो तस्वीर सामने आई है, उससे बीजेपी बेचैन हो सकती है। दरअसल, चेन्नई में आज कांग्रेस के बड़े नेताओं और इंडिया गठबंधन के अन्य सदस्यों की डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी और एमके स्टालिन ने गले मिलकर हाथ मिलाया। दोनों नेताओं के इस गर्मजोशी भरे मिलन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।
बता दें कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता स्टालिन के घर पहुंचे। बैठक करीब एक घंटे तक चली। बैठक में मुख्य रूप से केंद्र सरकार के प्रस्तावित परिसीमन बिल (लोकसभा सीटों के नए बंटवारे) पर चर्चा होने की बात कही जा रही है।
बैठक का मकसद क्या था?
कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेता चाहते हैं कि डीएमके अपना रुख बदले। फिलहाल डीएमके केंद्र के परिसीमन प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अगर सीटों का नया बंटवारा मौजूदा आबादी के आधार पर हुआ, तो दक्षिण भारत के राज्यों की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। इससे इन राज्यों की राजनीतिक ताकत घट जाएगी।
यहां बता दें कि स्टालिन और डीएमके लंबे समय से यह बात कह रहे हैं कि आबादी के आधार पर सीटें बांटने से उन राज्यों को नुकसान होगा जिन्होंने परिवार नियोजन में अच्छा काम किया है। तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्य इसी को लेकर टेंशन में है। यही कारण है कि कांग्रेस चाहती है डीएमके डिलिमिटेशन को सपोर्ट न करे और अपने फैसले पर विचार करे।
बैठक में क्या हुआ?
बता दें कि इंडिया गठबंधन के नजरिये से यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर इस बैठक के बाद डीएमके अपना रुख बदल देती है और कांग्रेस के साथ मिलकर परिसीमन बिल का विरोध करती है, तो केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ेगा। दूसरी तरफ अगर स्टालिन अपने फैसले पर अड़े रहे, तो गठबंधन में दरार पड़ने की संभावना भी बन सकती है। हालां कि अभी तक बैठक में क्या हुआ और डीएमके ने क्या फैसला लिया है, इस पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि डीएमके क्या फैसला लेती है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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