अखिलेश कूदे बैरिकेडिंग, राहुल गांधी ने पुलिस की बस से भरी हुंकार; EC तक जा रहा मार्च रुका

संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च निकाल रहे कई सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन नेताओं में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी शामिल हैं। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा कई अन्य सांसद भी हिरासत में लिए गए हैं। फिलहाल मार्च रुक गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से इन नेताओं को बसों में ले जाया जा रहा है। उन्हें सेंट्रल दिल्ली से बाहर जाकर छोड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से विपक्ष के नेताओं को समय दिया गया था, लेकिन वे उसके कार्यालय नहीं गए बल्कि सड़क पर हंगामा कर रहे हैं।

इस समय एक और नजारा दिखा। पुलिस के रोकने पर अखिलेश यादव ने तो बैरिकेडिंग ही फांद दी। इसके अलावा राहुल गांधी ने पुलिस की बस से ही हुंकार भरी और कहा कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि संविधान को बचाने की है। राहुल गांधी ने कहा कि हम प्योर वोटर लिस्ट चाहते हैं। हमारा संघर्ष इस बात के लिए है कि वन मैन, वन वोट की व्यवस्था सही से लागू रह पाए। पुलिस सांसदों को दो बसों में बिठाकर ले गई है।

राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी जैसे सीनियर नेताओं को ले जाया गया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि हमें तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि जंतर-मंतर पर ये लोग प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इस तरह सेंट्रल दिल्ली के रास्तों पर निकलकर व्यवस्था खराब करना ठीक नहीं है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि चुनाव के दफ्तर जा रहे थे, लेकिन उन्हें उससे ठीक पहले ही रोक लिया गया। इसके बाद उन्हें बसों में ले जाया गया। इन्हें फिलहाल संसद मार्ग थाने में पहुंचाया गया है।

आयोग ने बुलाए 30 नेता तो पूरा रेला ही लेकर पहुंचे वहीं चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि चर्चा के लिए बुलाने के बाद भी राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता आने को तैयार नहीं हैं। विपक्षी नेताओं का कहना है कि आयोग से बात करने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा क्योंकि वे समस्या को सुनते तो हैं, लेकिन कभी किसी तरह के समाधान की बात नहीं की। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि चुनाव आयोग की ओर से 30 नेताओं को आने की परमिशन थी, लेकिन दरवाजे पर बड़ी संख्या में नेता पहुंच गए। इसके चलते व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। इसी वजह से सांसदों को हिरासत में लिया गया है। उनका कहना है कि यदि विपक्षी दल चाहें तो अब भी 30 सांसद आराम से चुनाव आयोग के दफ्तर ले जाया जा सकता है।