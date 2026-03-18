प्रियंका संग नितिन गडकरी से राहुल गांधी ने की मुलाकात; बस-ट्रक बॉडी बनाने वाले भी साथ, क्या हुई बात?
सूत्रों ने बताया कि नेताओं ने उद्योग से जुड़े इन मुद्दों को सरकार के सामने रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आज (बुधवार, 18 मार्च को) केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उस मीटिंग में राजस्थान के ट्रक एवं बस बॉडी बिल्डर इकाई के प्रतिनिधि भी शामिल थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, इस बैठक में राहुल गांधी ने गडकरी के सामने बस एवं ट्रक बॉडी निर्माताओं की चुनौतियों को सामने रखा और मंत्रालय के नियमों के कारण एसोसिएशन को आ रही दिक्कतों पर चर्चा की। राहुल ने गडकरी से उनकी समस्याओं के समाधान का भी आग्रह किया।
इस बैठक के दौरान बस और ट्रक बॉडी निर्माताओं के संघ ने मंत्रालय द्वारा लागू नियमों और उनसे जुड़ी चुनौतियों को मंत्री के सामने विस्तार से रखा। सूत्रों के अनुसार, उद्योग जगत ने विशेष रूप से नए तकनीकी मानकों, उत्पादन लागत में वृद्धि, मंत्रालय का अनुपालन (compliance) से जुड़ी जटिलताओं जैसे मुद्दों पर चिंता जताई।
प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से की थी मुलाकात
सूत्रों ने बताया कि नेताओं ने उद्योग से जुड़े इन मुद्दों को सरकार के सामने रखते हुए व्यावहारिक समाधान निकालने पर जोर दिया। इस बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री गडकरी ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया। बता दें कि गडकरी से मुलाकात के पहले प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात कर इस बात पर चिंता जताई थी कि सरकार के नए मानक और अत्यधिक शुल्क कई छोटे निर्माताओं को व्यवसाय से बाहर कर सकते हैं, जिससे लाखों परिवारों की आजीविका को खतरा हो सकता है।
गडकरी ने समाधान का दिया आश्वासन
गडकरी से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने संवाददाताओं से कहा, ''ट्रक और बस बॉडी बनाने वालों की यह समस्या थी कि उन्हें लाइसेंस के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं, साथ ही इसमें समय भी बहुत लगता है। गडकरी जी ने कहा है कि वे उनकी समस्या को जल्दी हल करेंगे। ''
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।