क्या था राहुल गांधी का अमित शाह से जुड़ा 8 साल पुराना वो केस, जिसमें कांग्रेस नेता को मिली राहत

सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष सांसद-विधायक अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 8 मई 2018 को राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था।

नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी की बड़ा राहत मिली है। सोमवार 26 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश के सुल्‍तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट, मानहानि से जुड़े केस में राहुल गांधी पर अपना फैसला सुना दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर विवादित टिप्‍पणी के इस मामले में बीते 13 अक्‍टूबर को बहस पूरी हो गई थी। वहीं कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बरी कर दिया गया है। सुल्तानपुर की अदालत में चल रहे केस में सोमवार को उन्हें दोषी नहीं माना।

बता दें कि, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आ रहे इस फैसले पर फिलहाल सबकी निगाहें टिकी थी, ऐसे में आइए जानते है, क्या है ये पूरा मामला।

8 साल पुराना है ये मामला मामले के शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि, यह मामला मई 2018 का है। उस समय राहुल गांधी ने बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने अमित शाह का नाम एक हत्या के मामले से जोड़ा था। इस टिप्पणी से नाराज होकर विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। विजय मिश्रा उस समय जिले के सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। इसके साथ ही वह बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष भी थे।

न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए वकील संतोष कुमार पांडे ने बताया कि, शुरुआती जांच में मामला बनता दिखाई देने पर अदालत ने राहुल गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद मामले में सुनवाई हुई और शिकायतकर्ता की ओर से तीन गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाने की तारीख तय की। वकील ने बताया कि फैसला सुनाए जाने के समय राहुल गांधी की अदालत में मौजूदगी जरूरी है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के फैसले के अनुसार होगी।

बता दें कि, भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर दो साल तक की साधारण जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। हालांकि, राहुल गांधी को दोषी ठहराया जाएगा या बरी किया जाएगा और सजा क्या होगी, इसका फैसला अदालत ही करेगी।

क्या था पूरा मामला बता दें कि, सुल्तानपुर के बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ विशेष सांसद-विधायक अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया था। विजय मिश्रा के मुताबिक, 8 मई 2018 को राहुल गांधी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था।

विजय मिश्रा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने कहा था कि अमित शाह एक हत्या के मामले में आरोपी रहे हैं। उन्होंने न्यायाधीश बी.एच. लोया की मौत से जुड़े मामले का भी जिक्र किया था। राहुल गांधी ने कथित तौर पर यह सवाल उठाया था कि जब बीजेपी ईमानदारी और सच्चाई की बात करती है, तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हत्या के मामले में शामिल होने का आरोप कैसे लग सकता है। यह मामला साल 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी की ओर से अमित शाह पर दिए गए बयान से जुड़ा था। आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से अमित शाह की छवि को नुकसान पहुंचा और इसी आधार पर विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई।

दरअसल, अमित शाह का नाम साल 2005 में सोहराबुद्दीन शेख से जुड़े कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सामने आया था। हालांकि, साल 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इस मामले में आरोपों से बरी कर दिया था।

मामले में मिली थी जमानत सुल्तानपुर की विशेष सांसद-विधायक अदालत ने मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी को 27 नवंबर 2023 को पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद राहुल गांधी 20 फरवरी 2024 को अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्हें जमानत मिल गई। जमानत के लिए 25-25 हजार रुपये की दो जमानतें जमा की गई थीं। इस मामले में राहुल गांधी का बयान 26 जुलाई 2024 को अदालत में दर्ज किया गया था। इस दौरान उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर अपना पक्ष रखा था।

दो साल तक हो सकती है जेल! इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था। धारा 499 किसी व्यक्ति के बारे में ऐसा बयान देने या आरोप लगाने से जुड़ी है, जिससे उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। वहीं, धारा 500 के तहत मानहानि के मामले में सजा का प्रावधान है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। लेकिन कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी नहीं माना और उन्हें बरी कर दिया गया है।