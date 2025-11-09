वोट चोरी नहीं, लेकिन कुछ जगहों पर होती है बोगस वोटिंग: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के लोकसभा और कई विधानसभा चुनावों में किए गए प्रदर्शन का हवाला देते हुए कि जब वह जीतते हैं, तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते। लोकसभा में उनकी इतनी सीटें आईं, हमने तो नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है।

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरह विपक्ष इस मुद्दे को और बड़ा करने की जुगत में है, तो वहीं सत्ता पक्ष इसे एक खोखला दावा बता रहा है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कई जगह पर बोगस वोटिंग होती है, लेकिन वोट चोरी नहीं कह सकते।

एएनआई से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी द्वारा कई राज्यों में वोट चोरी के आरोपों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, "वोट चोरी के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। हालांकि, कुछ जगहों पर बोगस वोटिंग होती है, मतदाता सूची में भी कुछ कमियां रह जाती है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने अभी सुधार करना शुरू किया है। वैसे भी जिस आदमी को वोटिंग करने का अधिकार है, उसको वोट करने को मिलना ही चाहिए। और जो यह कुछ गलती होने की घटनाएं सामने आई है, इसको सही करने की जरूरत है... लेकिन इसमें वोट चोरी का कोई विषय नहीं है।"

केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस के लोकसभा और कई विधानसभा चुनावों में किए गए प्रदर्शन का हवाला देते हुए कि जब वह जीतते हैं, तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते। केंद्रीय मंत्री ने कहा, "लोकसभा में उनकी इतनी सीटें आईं, हमने तो नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है। जहां हमारी सरकार आती है, वहां वह वोट चोरी का आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, हिमाचल में उनकी सरकार आई... हमने तो नहीं कहा कि वोट चोरी हुई है।"

अठावले ने राहुल गांधी के ऊपर लोकतंत्र को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "राहुल गांधी लोकतंत्र को धोखा देने का काम कर रहे हैं। वह लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वह संविधान बदलने का झूठा आरोप लगाते हैं... और अभी वोट चोरी लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं है।