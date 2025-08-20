बेंगलुरु सेंट्रल की वोटर लिस्ट में हेरफेर, SIT करे जांच; राहुल गांधी के आरोपों पर SC में याचिका

याचिका अधिवक्ता रोहित पांडे द्वारा दायर की गई है। इसमें मांग की गई है कि मतदाता सूची की पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के लिए बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी किए जाएं।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की 2024 की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरफेर के आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है। याचिका अधिवक्ता रोहित पाण्डे ने दायर की है और उन्होंने SIT का नेतृत्व किसी पूर्व न्यायाधीश द्वारा किए जाने का अनुरोध किया है। याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि कोर्ट के निर्देशों एवं स्वतंत्र ऑडिट के पूरा होने तक मतदाता सूची के किसी भी प्रकार के आगे के संशोधन या फाइनलाइजेशन पर रोक लगाई जाए।

याचिका में जिन मुख्य मांगों को रखा गया है उनमें निर्वाचन आयोग को बाध्यकारी दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश भी शामिल है ताकि मतदाता सूचियों की तैयारी, रखरखाव और प्रकाशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और अखंडता सुनिश्चित की जा सके। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मतदाता सूचियां ऐसे प्रारूप में प्रकाशित की जाएं जो मशीन-रीडेबल और OCR-अनुकूल हों, जिससे वे सार्वजनिक सत्यापन, ऑडिट और समुचित जांच के योग्य हों।

याचिका में लगाये गए मुख्य आरोप और दावे याचिका में कहा गया है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा 7 अगस्त को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए गए थे, उनकी याचिकाकर्ता ने स्वतंत्र रूप से जांच की और प्रारम्भिक स्तर पर पर्याप्त सामग्री पायी है जो एक सिस्टमेटिक प्रयास की ओर इशारा करती है जिससे वैध मतों का प्रभाव घटाया या विकृत किया जा रहा है। याचिका में विशेष रूप से निम्नलिखित तथ्य गिनाये गये हैं:

बेंगलुरु सेंट्रल में कुल 40,009 अवैध/संदिग्ध मतदाता पाए गए।

10,452 डुप्लीकेट प्रविष्टियां पाई गयीं।

कुछ व्यक्तियों के पास विभिन्न राज्यों में अलग-अलग EPIC नंबर मिले- जबकि EPIC नंबर को यूनिक माना जाता है।

कई मतदाताओं के आवास पते और पिता के नाम एक जैसे पाए गए।

एक बूथ में लगभग 80 मतदाताओं ने एक ही छोटे घर का पता दिया- ऐसे मामलों ने मतदाता सूची की प्रामाणिकता पर गंभीर प्रश्न उठाये हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इन प्रविष्टियों और विसंगतियों के परिणामस्वरूप फर्जी मतदान की संभावनाओं को अनदेखा नहीं किया जा सकता और यदि ये दावे सत्य पाए जाते हैं तो वे "एक व्यक्ति - एक वोट" के संवैधानिक सिद्धांत और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनावों के आयोगगत अधिकार को जड़ से चुनौती देंगे।

संवैधानिक आधार और दायित्वों का हवाला याचिका में कहा गया है कि यह कार्यवाही संविधान के कई मौलिक प्रावधानों को प्रभावित करती है- जिनमें अनुच्छेद 324 (निर्वाचन आयोग की देख-रेख), अनुच्छेद 326 (सर्वमान्य वोट का अधिकार), अनुच्छेद 325 तथा अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन शामिल है, जो समानता और लोकतांत्रिक भागीदारी के अधिकार की रक्षा करते हैं।