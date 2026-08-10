यूपी में गठबंधन पक्का? राहुल ने किसे देख कर किया 'टॉप' वाला इशारा, अखिलेश भी हंस पड़े

किसी नेता की मुस्कान, इशारे या सार्वजनिक गर्मजोशी को गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। फिर भी राजनीतिक संकेतों के लिहाज से यह दृश्य महत्वपूर्ण है

कहते हैं राजनीति में नेताओं के आपसी मेल-मिलाप और एक्शन के कई मायने होते हैं, जो यह बता देते हैं कि दो नेताओं के बीच क्या पक रहा है। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं के विरोध-प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव का एक हल्का-फुल्का पल कैमरे में कैद हुआ। संसद परिसर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान दोनों नेताओं का हंसी मजाक करने का यह पल कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल भी खूब हो रहा है। जाहिर है इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं।

हालांकि, किसी नेता की मुस्कान, इशारे या सार्वजनिक गर्मजोशी को गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं माना जा सकता। फिर भी राजनीतिक संकेतों के लिहाज से यह दृश्य महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच जारी संवाद और सार्वजनिक तालमेल को दिखाता है।

इस वीडियो में क्या है? संसद परिसर में विपक्षी सांसदों के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान का यह वीडियो है। अचानक राहुल गांधी आखिलेश यादव को हाथ से इशारा करते हैं और उन्हें सामने की ओर कुछ दिखाते हैं।

यह देखने के बाद अखिलेश यादव जोर से हंसते हैं और राहुल गांधी भी इशारा करते हुए हंसते हैं। फिर राहुल गांधी उसी ओर किसी को देख कर 'टॉप' लगने वाला इशारा करते हैं।

अगले ही पल पता चलता है कि दोनों नेता किसी और की तरफ नहीं बल्कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद को देख कर हंस रहे थे, क्योंकि वे काला चश्मा लगा कर प्रदर्शन में पहुंचे थे।

इसके बाद राहुल और अखिलेश उन्हें अपनी तरफ बुलाते हैं और उनसे हाथ भी मिलाते हैं। अब राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस वीडियो को देख कर लोग यही पूछ रहे हैं कि लगता है यूपी में गठबंधन पक्का है?

UP में सपा-कांग्रेस गठबंधन पक्का? अब एक वीडियो देख कर ऐसा कहना तो बहुत ही जल्दबाजी होगी। क्योंकि राजनीति में एक कहावत काफी मशहूर है कि नेता लोग रात को सोते वक्त एक पार्टी में होते हैं और सुबह उठते ही दूसरी पार्टी में मिलते हैं।

फिर भी सपा-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 और कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं। भाजपा को 33 सीटें मिलीं।

2024 में सपा और कांग्रेस ने मिलकर भाजपा के सामने चुनौती पेश की। सपा राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और कांग्रेस को भी 2019 की तुलना में बेहतर प्रदर्शन का लाभ मिला। इस नतीजे ने दोनों दलों के नेताओं और समर्थकों में यह विश्वास पैदा किया कि विपक्षी वोटों का समन्वय भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है।