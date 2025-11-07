जेन जी को दिखाएंगे, चुनाव चोरी करके PM बने मोदी; बिहार पर भी राहुल गांधी के आरोप

संक्षेप: मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जेन जी को जागरूक करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम देश के युवाओं को बताएंगे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव की चोरी करके पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी प्रक्रिया रुकी नहीं है और यह जारी है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने दावों को चुनाव आयोग की ओर से खारिज किए जाने के बाद भी कहा है कि हम ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हम दिखाते रहेंगे कि कैसे चुनाव आयोग की ओर से गड़बड़ियां की जा रही हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने जेन जी को जागरूक करने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हम देश के युवाओं को बताएंगे कि कैसे पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव की चोरी करके पीएम बने हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी प्रक्रिया रुकी नहीं है और यह जारी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राहुल गांधी ने कहा, 'सिंपल सी बात है। मैंने प्रजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा का जो चुनाव है, वह इलेक्शन ही नहीं था। वह होलसेल चोरी थी। मैंने जो आरोप लगाए थे, उन पर कोई जवाब नहीं आया। चुनाव आयोग और भाजपा से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने जो कहा है, उसे नकारा भी नहीं गया। सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इलेक्शन कमिशन मिलकर संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। संविधान कहता है कि वन मैन, वन वोट। हरियाणा में तो ऐसा हुआ ही नहीं। वहां तो ब्राजील की महिला के नाम की वोटर आईडी बनी। एक बूथ पर 200 वोटर कार्ड्स में एक ही महिला की तस्वीर दिखी।'