आवारा हैं राहुल गांधी, इसीलिए आवारा कुत्तों की बात कर रहे; कांग्रेस सांसद पर ये क्या बोल गए भाजपा नेता

महाराष्ट्र के पूर्व विधायक राज पुरोहित ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस सांसद आवारा नेता की तरह घूम रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी देश के लोगों का ध्यान भटका रहे हैं।

महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक राज पुरोहित ने मंगलवार को राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन्हें ‘आवारा’ कह दिया। राज पुरोहित राहुल गांधी की उस टिप्पणी की आलोचना कर रहे थे, जिसमें राहुल ने सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर दिए गए हालिया निर्देशों की निंदा की थी। पुरोहित ने कहा कि राहुल गांधी शीर्ष अदालत के आदेश पर ध्यान केंद्रित करके राष्ट्रीय मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका रहे हैं।

राहुल गांधी ने आवारा कुत्तों पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश को अमानवीय कदम बताया था। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि आवारा कुत्तों को ‘पूरी तरह’ से हटाना क्रूर, अदूरदर्शी और हमारी करुणा को खत्म करने वाला कदम है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर के अधिकारियों को सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को जल्द से जल्द आश्रय स्थलों में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

पुरोहित ने शीर्ष अदालत के आदेश पर राहुल गांधी की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने सही फैसला लिया है। दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी जैसे बड़े नेता, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि राहुल गांधी आवारा हैं आज की तारीख में। उनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। आवारा होकर वे आवारा कुत्तों की बात करते हैं। क्या देश के सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं? आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है? लोग उन पर हंस रहे हैं कि वे कहीं के नहीं रहे और आवारा हैं।”