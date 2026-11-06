‘राहुल गांधी ने रोक रखे 40 लाख युवा’, मंत्री की चेतावनी- बांग्लादेश से भी बुरा होगा हाल

झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने दावा किया कि 40 लाख युवा राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत का हाल बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा हो सकता है।

राहुल गांधी के एक इशारे का इंतजार कर रहे 40 लाख युवा: झारखंड के मंत्री के बयान से मचा बवाल (फाइल फोटो)

झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी के एक बयान ने राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि देश में करीब 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और वे कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अंसारी ने यहां तक कहा कि राहुल गांधी ने ही फिलहाल इन युवाओं को रोक रखा है। मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो सकती है। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और केंद्र सरकार से उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

राहुल गांधी के इशारे का इंतजार कर रहे 40 लाख युवा: इरफान अंसारी समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि वह हाल ही में दिल्ली गए थे, जहां उनकी मुलाकात छात्र-छात्राओं से हुई। उनके मुताबिक, देश में युवा, किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, दलित और आदिवासी समेत कई वर्ग परेशान हैं। लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ रही है।

अंसारी ने दावा किया कि करीब 40 लाख युवा सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ये युवा राहुल गांधी के एक आदेश का इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने फिलहाल उन्हें रोक रखा है। मंत्री ने सवाल उठाया कि अगर इतनी बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए तो सरकार उन्हें रोकने के लिए कितनी सेना बुलाएगी?

प्रधानमंत्री मोदी को दी बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति की चेतावनी इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह करते हुए कहा कि सरकार को जनता की परेशानियों और नाराजगी को गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री समय रहते सचेत नहीं हुए तो देश में आपातकाल जैसे हालात पैदा हो सकते हैं।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर हो सकती है। अंसारी ने यह भी आरोप लगाया कि देश में 13 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं। उनके मुताबिक, विपक्ष की मांग केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की है, लेकिन इस पर भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है।

भाजपा ने बताया अराजकता फैलाने की कोशिश कांग्रेस नेता के बयान पर भाजपा ने तीखा पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इरफान अंसारी का वीडियो साझा करते हुए इसे अराजकता फैलाने का खुला आह्वान बताया। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यह कांग्रेस की अराजकता की राजनीति का सबूत है।

वहीं, भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने भी अंसारी के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री 40 लाख युवाओं के राहुल गांधी के इशारे का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अंसारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। भाजपा ने इस बयान को राष्ट्रविरोधी करार दिया है।

झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से हटाया जाए : विहिप विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी पर भड़काऊ बयान देने और 'राष्ट्र-विरोधी मानसिकता' रखने का आरोप लगाते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की बृहस्पतिवार को मांग की।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में गत रविवार को आयोजित विपक्ष की संयुक्त रैली की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि देश भर से लोगों को जुटाने की कोशिशों के बावजूद, इस जनसभा की असलियत सबके सामने आ गई।