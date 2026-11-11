इंदिरा गांधी के चुनाव हारने के बाद राहुल के बर्थडे में नहीं पहुंचे थे उनके दोस्त; सोनिया ने बताया

आपको बता दें कि 25 जून 1975 की आधी रात से ठीक पहले इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी के कहने पर इसकी घोषणा की जिसे बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी मंजूरी दे दी।

देश में इमरजेंसी हटने के बाद 1977 में लोकसभा चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। उस चुनाव में इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव नतीजे सामने आने के बाद जब राहुल गांधी अपने सातवें जन्मदिन पर जश्न मना रहे थे तो उसमें शामिल होने से उनके दोस्तों ने भी इनकार कर दिया था। उनके दोस्तों में से केवल एक ही पहुंचा। सोनिया गांधी ने अपनी आत्मकथा बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव इसका खुलासा किया है।

सोनिया गांधी लिखती हैं, “19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन के समय हम मुश्किल से ही अपने नए घर में सेट हो पाए थे। मैंने तय किया था कि उनके लिए एक छोटा सा जश्न मनाऊंगी। राहुल ने मुझे उन दोस्तों की एक लिस्ट दी थी जिन्हें बुलाना था। ये वे बच्चे थे जो उनके पिछले जन्मदिन की पार्टियों में भी आए थे।”

राहुल का सिर्फ एक ही दोस्त पार्टी में पहुंचा सोनिया गांधी ने अपनी किताब में आगे लिखा, “उस पार्टी में राहुल का सबसे अच्छा दोस्त सिद्धार्थ अकेले ही आया। और भी समय बीत गया। मुझे पहले लगा कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। मैंने एक-एक करके बच्चों के माता-पिता को फोन करना शुरू किया। लेकिन उनका जवाब बहुत टालमटोल भरा था। फिर मुझे समझ आया। कोई और बच्चा क्यों नहीं आ रहा था। हालात सच में बदल चुके थे। एक सात साल के बच्चे और उसके सहपाठियों के बीच के मासूम रिश्ते पर राजनीति की छाया पड़ गई थी।”

तुम्हारे दोस्तों की गलती नहीं हा राहुल; जब राजीव गांधी ने समझाया सोनिया गांधी ने कहा कि दादी और माता-पिता की कोशिशों के बावजूद राहुल काफी दुखी था। उन्होंने कहा कि केक तो काटा लेकिन उसमें कोई खुशी नहीं थी। बाद में राजीव गांधी ने राहुल को अपने पास बिठाया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, “राहुल इसमें तुम्हारे दोस्तों की कोई गलती नहीं है। उनसे नाराज मत हो। हो सकता है कि उनके माता-पिता तुम्हारे परिवार से दोस्ती करने से डरते हों। कुछ लोग सरकार से डरते हैं।”

स्कूल में भी राहुल-प्रियंका का मजाक उड़ाते थे बच्चे सोनिया गांधी बताती हैं कि कभी-कभी स्कूल में उनके साथी उनका मजाक भी उड़ाते थे। किताब के अनुसार राहुल और प्रियंका घर आकर परेशान होकर सोनिया से पूछते थे, 'मां, लोग दादी और चाचा को चोर क्यों कह रहे हैं? वे ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें जेल जाना पड़ेगा? क्या उन्होंने कुछ बुरा किया है?'

सोनिया गांधी ने किताब में लिखा है कि एक बार उन्हें स्कूल से संदेश मिला कि प्रियंका रो रही है। वह तुरंत वहां पहुंचीं और देखा कि उनकी बेटी क्लासरूम के बाहर खड़ी अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही है। सोनिया गांधी लिखती हैं, "मैंने उसे गले लगाया और पूछा कि क्या हुआ है। एक लड़के ने उससे कुछ बहुत बुरा कह दिया था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि मैं उस लड़के से निपटने के मूड में हूं तो उसने विनती की, 'नहीं मां, नहीं। प्लीज उससे कुछ मत कहना। उसे टीचर पहले ही डांट चुके हैं।'"