पिक्चर अभी बाकी है, राहुल गांधी ने दोहराए वोट चोरी के आरोप; कहा-हम रुकने वाले नहीं

कांगेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों का हवाला देते हुए कहा कि अभी पिक्चर बाकी है।

Deepak भाषा, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 02:40 PM
कांगेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के सिद्धांत को लागू करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मतदाता सूची में अनियमितताओं के दावों का हवाला देते हुए कहा कि अभी पिक्चर बाकी है। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी संविधान की रक्षा कर रही है और ऐसा करती रहेगी।

यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं
लोकसभा में विपक्ष के नेता ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सीट की बात नहीं है जहां वोट चोरी हो रही है, बल्कि कई सीटों की बात है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। चुनाव आयोग जानता है और हम भी जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले सबूत नहीं था, लेकिन अब है। हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ संविधान की नींव है और इसे लागू करना चुनाव आयोग का कर्तव्य है और उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसलिए हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम रुकेंगे नहीं।

कहा-मिंता देवी जैसे अनगिनत मामले
बिहार की मतदाता सूची में कथित तौर पर दर्ज 124 वर्षीय मिंता देवी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे अनगिनत मामले हैं। अभी पिक्चर बाकी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि ऐसे कई मामले हैं जिनमें पते और रिश्तेदारों आदि के नाम फर्जी हैं। इससे पहले, मंगलवार को इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने संसद परिसर में बिहार में निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। कई सांसदों ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी थी जिस पर 124 वर्षीय मतदाता का नाम लिखा था जो कथित तौर पर राज्य की मतदाता सूची में दर्ज पाई गई है।

नेताओं ने उठाई मांग
संसद के मकर द्वार पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, कांग्रेस के संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओ' ब्रायन, द्रमुक के टीआर बालू, राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले समेत अन्य विपक्षी सांसदों ने पोस्टर लेकर नारे लगाए। इस दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को वापस लेने की मांग की गई। प्रियंका गांधी सहित कई सांसद सफेद टी-शर्ट पहने नजर आए, जिस पर ‘मिंता देवी’ और उनकी तस्वीर छपी थी और पीछे ‘124 नॉट आउट’ लिखा था।

‘चुनाव आयोग बना भाजपा का विभाग’
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने आरोप लगाया कि राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक विभाग बन गया है। उन्होंने प्रदर्शन में भाग लेते हुए आरोप लगाया कि मिंता देवी को पहली बार की मतदाता दिखाया गया है जबकि उनकी उम्र 124 साल है। मतदाता सूची में उनका नाम पहली बार मतदाता के रूप में दर्ज है। हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। चुनाव आयोग कैसे भाजपा की पार्टी बन गया है? मतदाता सूची ऐसे ही फर्जीवाड़े से भरी पड़ी है।

संसद में एसआईआर पर बना है गतिरोध
बिहार में एसआईआर को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। 21 जुलाई को मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से, दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को छोड़कर बहुत कम कामकाज हुआ है। इसके पीछे वजह, एसआईआर के मुद्दे को लेकर बार-बार सदन की कार्यवाही स्थगित होनी है। सोमवार को राहुल गांधी, खरगे, पवार सहित विपक्षी सांसदों ने संसद से निर्वाचन आयोग कार्यालय तक कथित ‘वोट चोरी’और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक दिया था।

