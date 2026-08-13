राहुल संसद में चर्चा से बचते हैं, विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देते हैं: शिक्षा मंत्री प्रह्नाद जोशी
जोशी ने कहा कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय संस्थाओं के प्रति लगातार उपेक्षा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मॉनसून सत्र में व्यवधान उस व्यक्ति के अहंकार को दर्शाता है, जो संसद में सार्थक बहस से बार-बार बचता है और विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करता है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्नाद जोशी ने गुरुवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर संसदीय संस्थाओं की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि वह सदन में सार्थक चर्चा से बार-बार बचते हैं तथा विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करते हैं। जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग की थी, जिस पर सरकार सहमत भी हो गई थी, लेकिन विपक्ष ने ''पीछे हटने का विकल्प चुना।''
जोशी ने 'एक्स' पर कहा, ''कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संसदीय संस्थाओं के प्रति लगातार उपेक्षा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मॉनसून सत्र में व्यवधान उस व्यक्ति के अहंकार को दर्शाता है, जो संसद में सार्थक बहस से बार-बार बचता है और विदेश की धरती पर राजनीतिक बयान देना पसंद करता है।'' उन्होंने कहा, ''95 बार जनता द्वारा नकारे जाने के बावजूद कांग्रेस नेता अपनी बार-बार की विफलताओं से सीखने को तैयार नहीं दिखते।''
उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आचरण को निंदनीय और ''संसदीय लोकतंत्र के साथ कुठाराघात'' बताया। मंत्री ने कहा, ''कांग्रेस ने चर्चा और गृह मंत्री के बयान की मांग की थी और सरकार इस पर सहमत हो गई। लेकिन जब अवसर आया, तो जिस व्यक्ति ने इसकी मांग की थी, उसी ने पीछे हटने का विकल्प चुना।''
संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) के पेपर लीक, विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जवाबदेही तय करने और अयोध्या में राममंदिर के चढ़ावा चोरी की जांच की मांग को लेकर अधिकांश समय विपक्ष के हंगामे और शोरगुल की भेंट चढ़े संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी।
बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिरला ने वंदे मातरम् के गायन के लिए सदस्यों से खड़े होने का आग्रह किया। राष्ट्रगीत के बाद उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक स्थगित कर दी। इसके साथ ही 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र समाप्त हो गया। इस दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित सभी दलों के प्रमुख नेता मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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