AAP छोड़ने के बाद भाजपा दफ्तर पहुंचे राघव चड्ढा, अन्य सांसद भी ज्वाइन करेंगे BJP
राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक समेत दो तिहाई राज्यसभा सांसदों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वे अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं।
आम आदमी पार्टी (AAP) में शुक्रवार को बड़ी टूट हुई है। सात राज्यसभा सांसदों ने भाजपा में विलय करने का फैसला लिया है। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, संदीप पाठक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद ये सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। इसके लिए वे भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं।
दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी (आप) नेता राघव चड्डा और संदीप पाठक ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वे और आप के पांच अन्य राज्य सभा सदस्य भाजपा में शामिल हो रहे हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते संदीप पाठक ने कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने जा रहे हैं। वहीं, राघव चड्ढा ने कहा कि 'आप' के लगभग दो-तिहाई राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वे एक गुट के रूप में भाजपा में शामिल होंगे।
अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप पर निशाना साधते हुए चड्ढा ने कहा कि अब यह पार्टी देश के लिए नहीं, बल्कि अपने फायदे के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा, ''पिछले कुछ सालों में, मुझे यह अहसास तेजी से हुआ है कि मैं गलत पार्टी में सही इंसान हूं। आज, मैं आप से अलग होने और जनता (आम लोगों) के साथ और ज्यादा करीब से काम करने के अपने फैसले का ऐलान करता हूं।
चड्ढा ने कहा कि पार्टी की बागी नेता स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह समेत कई राज्यसभा सदस्यों ने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है। चड्डा, पाठक और अशोक मित्तल ने दावा किया कि आप के दस में से सात राज्यसभा सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी है।
'पंजाब की जनता इन 'गद्दारों' को कभी नहीं भूलेगी'
सात सांसदों के पार्टी छोड़ने पर AAP ने पलटवार किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि भाजपा ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली आप सरकार द्वारा किए गए अच्छे कामों में रुकावट डालने का काम किया है। आप के 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। पंजाब की जनता को इन सात नामों को याद रखना चाहिए। पंजाब की जनता इन्हें कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने आगे कहा, ''पंजाब सरकार पर 'ऑपरेशन लोटस' चलाया जा रहा है। इस 'ऑपरेशन लोटस' को अंजाम देने के लिए ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब की जनता इन 'गद्दारों' को कभी नहीं भूलेगी।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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