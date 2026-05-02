राघव चड्ढा से Gen Z का क्यों हुआ मोहभंग? परिणीति चोपड़ा से शादी के बाद से ही बदलने लगा मिजाज

डिजिटल दुनिया में अनफॉलो करना केवल एक तकनीकी क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक राजनीतिक बयान है। यह बिना शोर मचाए, बिना बहस किए अपनी असहमति दर्ज कराने का एक तरीका है।

Raghav Chadha News: आम आदमी पार्टी (AAP) से हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए राघव चड्ढा को इन दिनों एक अजीब विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बिना सड़कों पर उतरे ही अनफॉलो बटन के साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का समर्थक उनका विरोध कर रहे हैं। कभी केजरीवाल की पार्टी के 'पोस्टर बॉय' रहे राघव चड्ढा को भाजपा में शामिल होने के बाद इसी कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर सक्रिय युवाओं का एक बड़ा वर्ग अब उनसे किनारा कर रहा है। उनमें अधिकांश जेनरेशन जेड (Gen Z) के युवा है।

राघव चड्ढा को उनकी शांत, सुलझी हुई और आधुनिक छवि के कारण युवाओं के बीच काफी पसंद किया जाता था। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनेता बने चड्ढा का ब्लिंकिट डिलीवरी जैसा सामान्य व्यवहार उन्हें एक पुराने ढर्रे के नेता के बजाय एक एक्सेसिबल व्यक्तित्व बनाता था। हालांकि, जानकारों का मानना है कि उनका अचानक पाला बदलना युवाओं को 'पुरानी और गंदी राजनीति' की वापसी जैसा महसूस हुआ है।

चाहे वह 'ब्लिंकिट' से सामान मंगाने वाला वायरल वीडियो हो या रोजमर्रा की आम समस्याओं पर बात करना, राघव चड्ढा एक 'दूरी पर स्थित नेता' के बजाय 'पड़ोस के लड़के' जैसे नजर आते थे। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ उनके जुड़ाव ने भी उनके प्रति एक जिज्ञासा और आकर्षण पैदा किया। इस शादी के बाद राघव चड्ढा की छवि एक ग्लैमरस नेता के तौर पर बन गई। जिस जेनरेशन ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया था, उनसे किनारा करता दिख रहा है।

आखिर क्यों बदल रहा है नजरिया? विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति में छवि बहुत नाजुक होती है। न्यूज-18 ने अपनी एक रिपोर्ट में जेएनयू में राजनीति विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर अजय गुडवर्ती के हवाले से कहा, "युवा सांसदों से अक्सर सार्वजनिक नैतिकता और स्वच्छ राजनीति की एक नई संस्कृति लाने की उम्मीद की जाती है। चड्ढा ने अपनी छवि एक ऐसे नेता के रूप में बनाई थी जो आम जनता के मुद्दों से सरोकार रखता है, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों और उनकी अनुपस्थिति या भूमिका ने उनके युवा समर्थकों को निराश किया है।"

प्रोफेसर गुडवर्ती आगे कहते हैं कि जेन-जी 'विश्वासघात' या 'व्यक्तिगत विशेषाधिकार' को सुरक्षित रखने वाले राजनीतिक कदमों के प्रति बेहद संवेदनशील है। अगर उन्हें लगता है कि कोई नेता आदर्शवाद को छोड़कर 'पुरानी और गंदी राजनीति' के ढर्रे पर चल रहा है, तो वे उसे तुरंत दंडित करते हैं।