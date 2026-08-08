राघव चड्ढा की पीएम मोदी से मुलाकात, पंजाब चुनाव में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी?
राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट पर डालते हुए राघव ने इसे यादगार सुबह करार दिया। राघव और पीएम मोदी की यह पिछले कुछ दिनों में दूसरी बातचीत है।
Raghav Chadha meets PM Modi: आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया साइट पर देते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़कर भाजपा में लाने वाले राघव चड्ढा की पीएम के साथ इस मुलाकात से चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है कि क्या उन्हें पंजाब विधानसभा से ठीक पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने कैप्शन में इसे एक 'यादगार सुबह' करार दिया। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला। एक विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। उनके कीमती समय और उनकी समझ व मार्गदर्शन से लाभ उठाने के अवसर के लिए मैं बहुत आभारी हूं।" हालांकि चड्ढा ने अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा तेज
आम आदमी पार्टी के पंजाब से आने वाले 6 राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा का दामन थामने वाले राघव चड्ढा को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। पीएम मोदी के साथ उनकी इस मुलाकात ने इस सरगर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान राघव और आप से भाजपा में आए सांसदों से मुलाकात की थी।
राघव चड्ढा और पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब शुक्रवार को ही भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई थीं। हालांकि, अभी तक इस पर कोई ठोस बात सामने नहीं आई है।
राघव चड्ढा को लेकर ही सस्पेंस क्यों?
2022 का पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। इस चुनाव में जालंधर से आने वाले राघव चड्ढा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। हालांकि, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक समय ऐसा था, जब चड्ढा को पंजाब सरकार में उन्हें एक अहम नेता माना जाता था। मान सरकार के शुरुआती दौर में राघव चड्ढा पंजाब में काफी चर्चित थे। लेकिन इसके बाद समय बदला और राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से दूर होते गए। वर्तमान में वह भाजपा के राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में मौजूद हैं।
2022 में आम आदमी पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राघव चड्ढा को भाजपा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देती है या नहीं? इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान या संकेत सामने नहीं आया है। हालांकि, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि पंजाब विधानसभा चुनाव में उनके अनुभव को देखते हुए, बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें