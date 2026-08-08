राघव चड्ढा की पीएम मोदी से मुलाकात, पंजाब चुनाव में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी?

राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इसकी जानकारी सोशल मीडिया साइट पर डालते हुए राघव ने इसे यादगार सुबह करार दिया। राघव और पीएम मोदी की यह पिछले कुछ दिनों में दूसरी बातचीत है।

Raghav Chadha meets PM Modi: आम आदमी पार्टी से भाजपा में आए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया साइट पर देते हुए कुछ तस्वीरें भी शेयर कीं। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों को तोड़कर भाजपा में लाने वाले राघव चड्ढा की पीएम के साथ इस मुलाकात से चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है कि क्या उन्हें पंजाब विधानसभा से ठीक पहले कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ तस्वीरें शेयर करते हुए राघव चड्ढा ने कैप्शन में इसे एक 'यादगार सुबह' करार दिया। उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला। एक विस्तृत और ज्ञानवर्धक चर्चा हुई। उनके कीमती समय और उनकी समझ व मार्गदर्शन से लाभ उठाने के अवसर के लिए मैं बहुत आभारी हूं।" हालांकि चड्ढा ने अपनी पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं किया कि किन मुद्दों पर चर्चा हुई।

पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा तेज आम आदमी पार्टी के पंजाब से आने वाले 6 राज्यसभा सांसदों के साथ भाजपा का दामन थामने वाले राघव चड्ढा को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज है। पीएम मोदी के साथ उनकी इस मुलाकात ने इस सरगर्मी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने राज्यसभा सांसदों के साथ मुलाकात के दौरान राघव और आप से भाजपा में आए सांसदों से मुलाकात की थी।

राघव चड्ढा और पीएम मोदी की मुलाकात ऐसे समय में हुई है, जब शुक्रवार को ही भाजपा की पूर्व सहयोगी पार्टी के चीफ सुखबीर सिंह बादल ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन की चर्चाएं तेज हो गई थीं। हालांकि, अभी तक इस पर कोई ठोस बात सामने नहीं आई है।

राघव चड्ढा को लेकर ही सस्पेंस क्यों? 2022 का पंजाब विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की थी। इस चुनाव में जालंधर से आने वाले राघव चड्ढा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी। हालांकि, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन एक समय ऐसा था, जब चड्ढा को पंजाब सरकार में उन्हें एक अहम नेता माना जाता था। मान सरकार के शुरुआती दौर में राघव चड्ढा पंजाब में काफी चर्चित थे। लेकिन इसके बाद समय बदला और राघव चड्ढा भी आम आदमी पार्टी से दूर होते गए। वर्तमान में वह भाजपा के राज्यसभा सांसद के तौर पर संसद में मौजूद हैं।