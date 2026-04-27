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राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में क्यों गए, खुद दिया जवाब; बताए पास में थे 3 ऑप्शन

Apr 27, 2026 11:49 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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आप सांसद संजय सिंह ने रविवार को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र भेजकर उच्च सदन के उन सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है। सिंह ने दावा किया कि राज्यसभा के सात सदस्यों द्वारा उठाया गया कदम दल-बदल के समान है।

राघव चड्ढा AAP छोड़ BJP में क्यों गए, खुद दिया जवाब; बताए पास में थे 3 ऑप्शन

आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए राघव चड्ढा ने अब दल बदल की वजहें भी बता दी हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आप अब भ्रष्ट लोगों के हाथों में हैं और वहां काम करने के लायक माहौल नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि वह अब भी जनता के मुद्दों को वैसे ही संसद में उठाते रहेंगे। शुक्रवार को चड्ढा समेत 6 राज्यसभा सांसदों ने आप को अलविदा कह दिया था।

चड्ढा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने कहा, 'पिछले तीन दिनों से आप सभी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। आप में से बहुत से लोग मुझे बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। कुछ लोग मेरे इस फैसले के पीछे की वजहें जानना चाह रहे हैं...।'

राघव चड्ढा ने AAP क्यों छोड़ी

उन्होंने कहा, 'दोस्तों राजनीति में आने से पहले मैं एक प्रैक्टिसिंग सीए था, मेरे सामने एक बेहतरीन करियर था। लेकिन मैं उस करियर को छोड़कर राजनीति में आया। अपने करियर को बनाने के लिए राजनीति में नहीं आया था। एक पार्टी का संस्थापक सदस्य बना। जिस पार्टी को मैंने अपनी जवानी के 15 साल दिए। अपने खून पसीने से, मेहनत से इस पार्टी को सींचा, लेकिन आज यह पार्टी वो पुरानी वाली पार्टी नहीं रह गई है।'

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'संसद में बोलने से रोकते हैं'

राज्यसभा सांसद ने कहा, 'इस पार्टी में आज एक टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट है। आपको काम करने से रोका जाता है, संसद में बोलने से रोका जाता है। यह राजनीतिक पार्टी आज कुछ भ्रष्ट लोगों के हाथों में फंसकर रह गई है। जो अब देश के लिए नहीं, अपने निजी फायदे के लिए काम करते हैं। पिछले कुछ सालों से मैं ऐसा फील कर रहा था। शायद मैं गलत पार्टी में सही आदमी था।'

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3 ऑप्शन बताए

चड्ढा ने कहा, 'इसी के चलते मेरे सामने सिर्फ तीन विकल्प थे।' उन्होंने कहा, 'पहला कि मैं राजनीति ही छोड़ दूं। दूसरा, मैं इसी पार्टी में रहूं और चीजें ठीक करने की कोशिश करूं, जो हुआ नहीं। तीसरा, मैं अपनी एनर्जी और अनुभव लेकर सकारात्मक राजनीति करूं। एक और प्लेटफॉर्म के साथ, एक और पार्टी के साथ जुड़कर सकारात्मक राजनीति करूं।'

उन्होंने कहा, 'इसलिए मैंने अकेले ने नहीं, मेरे साथ 6 और सांसदों ने फैसला लिया कि हम इस राजनीतिक दल से रिश्ता तोड़ देंगे। एक आदमी गलत हो सकता है, लेकिन सात लोग गलत नहीं हो सकते।' चड्ढा ने कहा, 'वो अगनित लोग, जो शिक्षित थे और इस राजनीतिक दल के सपने के साथ जुड़े थे। वो सब इस पार्टी को छोड़कर चले गए। क्या वो सब गलत हो सकते हैं।'

वैसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे

सांसद ने कहा, 'मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी परेशानियों को लगातार और एनर्जी के साथ और जोश के साथ उठाऊंगा। अच्छी बात है कि अब हम उन परेशानियों के समाधान भी खोज पाएंगे और लागू करा पाएंगे।'

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AAP कार्रवाई की तैयारी में

आप सांसद संजय सिंह ने रविवार को राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र भेजकर उच्च सदन के उन सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने का अनुरोध किया है। सिंह ने दावा किया कि राज्यसभा के सात सदस्यों द्वारा उठाया गया कदम दल-बदल के समान है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पार्टी इस मामले में कानूनी कदम उठाएगी।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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Raghav Chadha AAP
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