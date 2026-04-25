पर्दे पर खुलकर दिखे राघव चड्ढा समेत 3 सांसद, बाकी 4 नामों का क्या? मालीवाल का फैसला अभी बाकी

आम आदमी पार्टी (AAP) को अब तक का सबसे बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल समेत 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। चड्ढा ने BJP का दामन थाम लिया है।

अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) को एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 15 साल तक पार्टी से जुड़े रहने के बाद शुक्रवार को इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हो गए। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि उनके साथ 6 अन्य राज्यसभा सांसद भी AAP छोड़कर भाजपा का दामन थाम रहे हैं।

कौन-कौन से सांसद छोड़ रहे हैं पार्टी? राघव चड्ढा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उनके साथ कुल 6 अन्य सांसद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। संदीप पाठक और अशोक मित्तल। ये दोनों चड्ढा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस और भाजपा के सदस्यता ग्रहण समारोह में मौजूद थे। इनके अलावा, चड्ढा ने विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता का नाम लिया। हालांकि ये चारों नेता समारोह में अनुपस्थित थे।

इन नेताओं की वर्तमान स्थिति क्या है? विक्रम साहनी ने बाद में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पुष्टि की कि उन्होंने AAP छोड़ दी है और वे भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ मिलकर काम करने से वे पंजाब के विकास में बेहतर योगदान दे सकेंगे।

स्वाति मालीवाल ने भी AAP छोड़ने की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने राजनीतिक भविष्य (भाजपा में शामिल होने) को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। वर्तमान में वह एक संसदीय समिति की बैठक के लिए ईटानगर में हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा- मैं इस समय संसदीय समिति की बैठक के लिए इटानगर आई हुई थी। आज रात दिल्ली लौटने के बाद इस विषय पर विस्तार से बात करूंगी।

राज्यसभा में AAP का गणित और दल-बदल कानून यदि ये सातों सांसद आधिकारिक तौर पर दल बदल लेते हैं, तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। वर्तमान में उच्च सदन (राज्यसभा) में AAP के कुल 10 सांसद हैं।

दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता से बचने के लिए दो-तिहाई (2/3) सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना जरूरी होता है। 10 में से 7 सांसदों का जाना इस आंकड़े को पार कर जाता है। यदि ऐसा होता है, तो राज्यसभा में AAP के केवल 3 सांसद ही बचेंगे। चड्ढा ने दावा किया है कि उनके पास सभी 7 सांसदों के हस्ताक्षर वाले सहमति पत्र हैं, हालांकि ये पत्र अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

AAP की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई इस बड़ी टूट पर आम आदमी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

कार्रवाई की तैयारी: AAP सूत्रों के अनुसार, पार्टी के शेष बचे तीन राज्यसभा सांसदों में से एक, एनडी गुप्ता, राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को एक पत्र सौंपेंगे। इस पत्र में चड्ढा, पाठक और मित्तल के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।

नेतृत्व का बयान: अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने राघव चड्ढा और अन्य सांसदों पर पंजाब को धोखा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे भाजपा का 'ऑपरेशन लोटस' करार देते हुए कहा कि उनके सांसदों को लालच देकर तोड़ा गया है।

बागी नेताओं के आरोप राघव चड्ढा की नाराजगी: चड्ढा का यह कदम पार्टी के भीतर चल रहे तनाव के बीच उठाया गया है। कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें राज्यसभा में उपनेता के पद से हटा दिया गया था और उनकी जगह अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मित्तल भी अब चड्ढा के साथ भाजपा में चले गए हैं। चड्ढा का आरोप था कि पार्टी में उनकी आवाज को दबाया जा रहा था।

स्वाति मालीवाल के गंभीर आरोप: मालीवाल ने 'X' पर लिखा कि जिन सिद्धांतों और मूल्यों के साथ उन्होंने यह सफर शुरू किया था, उसे अरविंद केजरीवाल और पूरी AAP ने त्याग दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर अपने साथ हुई कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मुद्दा भी उठाया और कहा कि आरोपियों को बचाया गया। उन्होंने पार्टी में भ्रष्टाचार और महिलाओं के उत्पीड़न को भी अपने इस्तीफे का कारण बताया।

राघव चड्ढा का 2023 का पिछला विवाद यह ध्यान देने योग्य है कि 2023 में भी राघव चड्ढा एक बड़े विवाद में घिरे थे। उन पर दिल्ली सर्विस बिल से जुड़ी एक प्रस्तावित चयन समिति में 5 राज्यसभा सांसदों के 'फर्जी हस्ताक्षर' उनकी सहमति के बिना शामिल करने का आरोप लगा था। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इसकी जांच के आदेश दिए थे और मामला विशेषाधिकार समिति तक पहुंचा था, जिसके कारण चड्ढा को कई महीनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था।